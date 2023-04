Overtidsmål ga Napoli-seier i storkampen i Serie A

Giacomo Raspadori ble matchvinner mot Juventus. Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Giacomo Raspadoris scoring på overtid sørget for at Napoli tok en sterk 1-0-seier over Juventus i italiensk fotball søndag.