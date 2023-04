Lillestrøm-talentet herjet i debuten – Bryne slo tilbake

NTB

LSK-spiller Henrik Skogvold trengte kun tolv minutter på å score sitt første mål på lån i Start i 1. divisjon. Bryne kom tilbake to ganger og sørget for 2-2.

Skogvold steg til værs på bakre stolpe og headet inn kampens første mål etter et flott innlegg fra Sindre Osestad. Det var fredag at utlånet fra LSK ble klart for unggutten.

Etter 63 minutter kontret Start med Skogvold i spissen. 18-åringen dro av to spillere før han fant sin spisskollega Alagie Sanyang som satte inn 2-1 på et nesten åpent mål.

Før det hadde Brynes lånespiller fra Odd, Abel Stensrud, redusert til 1-2. Forsvarer Oliver Rotihaug fikk drømmetreff med sju minutter igjen av kampen og sørget for 2-2.

Begge lag hadde sine sjanser på tampen i solskinnet på Jæren, men det endte med poengdeling. Rotihaug kunne blitt den store helten på overtid, men Start-keeper Jasper Torkildsen sto i veien.

Gamst debuterte

I Oslo fikk Morten Gamst Pedersen sin debut mot KFUM etter overgangen til Ranheim. Trønderne vant 1-0 etter en scoring av Sivert Solli. Det var Sollis tredje mål for sesongen. De blåkledde er eneste lag med full pott etter tre kamper.

Solli, som fikk sju minutter i Eliteserien da han var i Rosenborg, har også vært i Elverum og Stjørdals-Blink i sin karriere. Sesongen hans med flest mål kom i 2019 i 2. divisjon for Blink da det ble fire fulltreffere.

I fjor ble det to mål på 27 kamper for høyrevingen.

Sogndal toer

Sogndal fikk sin andre seier for sesongen da Moss ble slått 2-1 på Melløs søndag. Islendingene Jónatan Ingi Jónsson og Valdimar Ingimundarson scoret målene for bortelaget.

På overtid reduserte Henrik Gjesdal for Moss, men det var for lite og for sent for det nyopprykkede laget.

Sogndal er på 2.-plass bak Ranheim i 1. divisjon.