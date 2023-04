Manchester City til FA-cupfinale etter Mahrez-hattrick – Haaland fikk hvile

NTB

Erling Braut Haaland kom i skyggen av Riyad Mahrez som scoret hattrick da Sander Berges Sheffield United ble slått 3-0 i FA-cupens semifinale lørdag.

Etter 65 minutter fullførte Mahrez sitt hattrick, og City-manager Pep Guardiola svarte med å bytte ut Haaland og Jack Grealish.

Championship-laget Sheffield United, med landslagsspiller Berge i startoppstillingen, var lenge godt med på Wembley, men etter to raske City-mål i annen omgang var det over.

Manchester City kom til kampen med 15 kamper uten tap i alle turneringer og har stadig mulighet til å vinne «The Treble».

Bare én gang har et engelsk lag vunnet trippelen Premier League, FA-cupen og Champions League. Det var Manchester United i 1999. Nå er finaleplassen i FA-cupen sikret. Real Madrid venter i mesterligaens semifinale, og i ligaen er gullhåpet mer enn tent.

Arsenals tredje poengtap på like mange kamper fredag har gjort at City kan ta seg forbi London-klubben om de vinner sine to hengekamper. De to lagene møtes i tillegg i Manchester kommende onsdag.

Guardiola fikk spart to av sine viktigste menn i Grealish og Haaland før oppgjøret mot Martin Ødegaard og co., og samtidig skinte Mahrez lørdag.

Mahrez-show

Haaland, som bommet på straffespark mot Bayern München i Champions League, var tilskuer da Mahrez sendte City i føringen fra krittmerket fem minutter før pause.

Etter en time var det duket for mer show fra 32-åringen fra Algerie: Mahrez tok med seg ballen fra midtstreken, og Haaland gjorde seg tilgjengelig til venstre for ham. Et løp på høyre kom også, og Mahrez utnyttet det ved å ta med seg ballen rett fram og trille inn i 2-0.

Fem minutter senere var hattricket komplett da han avsluttet på første berøring etter et innlegg fra Grealish.

Ifølge Manchester City på Twitter er det første hattrick for klubben på Wembley.

Byttet ut

For City ble også kaptein Ilkay Gündogan spart det siste kvarteret.

Det siste kvarteret byttet Sheffield United-manager Paul Heckingbottom ut flere av sine viktigste spillere, inkludert Berge. Laget styrer mot direkte opprykk til Premier League. Onsdag venter West Bromwich.

Brighton og Manchester United spiller sin semifinale i FA-cupen søndag.

Vinneren møter Manchester City 3. juni.