Bayern München gikk på sjokktap – nytt liv i gullkampen i Bundesliga

Sadio Mane scoret for Bayern München, men kunne ikke hindre nok et nederlag. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

NTB

Bayern München er inne i en marerittperiode. Lørdag fortsatte den med 1-3-tap borte mot Mainz i Bundesliga. Dermed er kampen om seriegullet åpen.

Sadio Mané ga Bayern ledelsen etter en halvtime, men Ludovic Ajorque, Leandro Barreiro og Aarón Martín snudde kampen effektivt fra det 65. til det 79. spilleminutt for hjemmelaget Hoffenheim.

Dermed fortsetter den svake formen for Bayern siden Thomas Tuchel ble manager. Laget har bare vunnet to av sine sju siste kamper i alle turneringer.

Tuchel tok over Bayern etter at Julian Nagelsmann fikk sparken for en snau måned siden, men har ikke radet opp seirer så langt. Det har blitt to seirer, tre tap og to uavgjort, inkludert exit i cupen og mesterligaen.

München-klubben har vunnet ligaen de ti siste årene, men nå kan Borussia Dortmund ta over serieledelsen om de slår Eintracht Frankfurt senere lørdag.

Fredag ville ikke Tuchel kalle mesterligaexiten noe krise, men vedkjente at laget måtte prestere bedre. Etter lørdagens nederlag må han nok svare på ytterligere spørsmål om eget lags form. Bayern står med to seirer, to tap og én uavgjort på de fem siste ligakampene.

Mainz er på den andre siden inne i en svært god periode og har nå gått ti seriekamper uten nederlag.