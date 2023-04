Leder for OL-sponsor fikk betinget fengselsstraff i Tokyo

NTB

En tidligere styreleder for en sponsor for OL i Tokyo ble fredag ​​idømt en betinget fengselsstraff på 2,5 år i bestikkelsessaken rundt 2020-lekene.

I tillegg ble to kollegaer av mannen dømt, melder nyhetsbyrået AFP. De får dommene bekreftet av en talsperson for tingretten i Tokyo.

De to andre fikk også betinget fengselsstraff på henholdsvis ett år og 18 måneder. De tre ble arrestert sammen med den tidligere OL-lederen Haruyuki Takahashi, som står tiltalt for å ha mottatt disse bestikkelsene for å hjelpe selskapet Aoki Holdings med å bli sponsor for lekene.

– Disse kriminelle handlingene skadet rettferdigheten rundt driften av lekene og vakte verdens oppmerksomhet, sa dommer Kenji Yasunaga i retten fredag.

En talskvinne for Aoki Holdings sier til AFP at de tar dommene på alvor.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for at noe slikt som dette ikke skal skje igjen og vi må også gjenreise tilliten til kundene, sier hun.

Fire millioner

Takahashi var en del av styret i Tokyo-OL. Før det var han sjef for reklamegiganten Dentsu. Det var i august at japanske myndigheter åpnet sak mot ham.

Takahashi anklages for å ha mottatt rundt fire millioner kroner fra OL-sponsoren Aoki Holdings.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo skrev i fjor at et konsultasjonsfirma drevet av Takahashi undertegnet en kontrakt med Aoki Holdings i 2017, ett år før sistnevnte ble offisiell partner i forbindelse med OL i Tokyo.

Korrupsjonsanklager

Den tidligere presidenten for reklameselskapet ADK har tilstått å ha tilbudt Takahashi minst én million kroner.

Dey har vært mye blest rundt Tokyo-OL de siste årene. i 2016 åpnet franske myndigheter en etterforskning knyttet til korrupsjonsanklager i forbindelse med Tokyos OL-søknad.

I 2019 gikk Tsunekazu Takeda av som sjef for Den japanske olympiske komité etter at fransk politi knyttet ham til betalinger i forkant av at Tokyo ble tildelt lekene.