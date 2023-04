Skuffende start for Celine Borge – tre over par

Celine Borge har fått en middels start på årets første majorturnering i golf for kvinner. Foto: Darryl Webb, AP / NTB

NTB

Celine Borge gikk åpningsrunden i årets første majorturnering i golf for kvinner tre slag over par etter to birdier og fem bogeyer.