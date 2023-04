Råsterk Grace Bullen til finale i bryte-EM

NTB

Grace Bullen (26) er klar for finalen i 62-kilosklassen i bryte-EM i Zagreb. Hun slo bulgarske Biljana Dudova knepent i semifinalen etter å ha imponert.

Bullen sikret seg kjappe poeng som ga henne en tidlig overtak. Hun sikret seg ytterligere fire poeng før pausen.

Bullen gikk så på et kast og en etterfølgende rulle, og ledelsen var på et blunk redusert til 6-4. Bullen klarte å ta seg til 7-4, men den bulgarske utøveren reduserte til 7-6 med et kast. Den norske bryteren sto imot rullingen, hindret flere poeng imot og vant kampen 7-6.

Den bulgariske utøveren har fire EM-titler mot Bullens to.

I fredagens finale venter ukrainske Jirina Kolijadenko, som gjorde kort prosess med svenske Johanna Lindborg i sin semifinale på teknisk fall (10-0).

Bullen var helt overlegen i sin innledende kamp og vant på teknisk fall på stillingen 10-0. Bullen slo Selvi Ilyasoglu fra Tyrkia.

I kvartfinalen ventet rumensk motstand for Bullen i form av Amina Roxana Capezan. Også der ble det en fullstendig suveren 10-0-seier, og møtet var over på underkant av to minutter.

Bullen er europamester to ganger tidligere, i 58-kilosklassen i 2017 og i 57-kilosklassen i 2020. Hun er ranket som nummer ti i verden.