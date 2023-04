Hevder Berit Kjøll vrakes som idrettspresident

TV 2 hevder valgkomitéen vraker Berit Kjøll (67) og innstiller Zaineb Al-Samarai (36) som ny president i Norges Idrettsforbund.

Nyhetsnettstedet skal ha fått opplyst fra flere hold at valgkomitéen har bestemt seg for hvem de ønsker skal lede norsk idrett de neste fire årene, men kandidaten stiller seg uvitende til påstanden om at det er nettopp hun som skal ta over etter Kjøll.

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg er opptatt av å gjøre ting i riktig rekkefølge. Når valgkomiteen er ferdig og har presentert sin innstilling, kan jeg kommentere uansett hva de foreslår, sier Zaineb Al-Samarai til TV 2.

Al-Samarai kom til Norge fra Irak da hun var syv år gammel. Hun har bakgrunn som bystyrepolitiker i Oslo, og har vært vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget. De siste fire årene har hun vært medlem av Idrettsstyret, og hun er også styremedlem i Vålerenga Fotball.

Ikke enstemmig

Kildene TV 2 har vært i kontakt med skal ha opplyst at det eksisterer en dissens i valgkomitéen rundt styresammensetningen, så det er ikke snakk om en enstemmig avgjørelse.

Verken Kjøll eller valgkomiteleder Terje Roel har ønsket å kommentere TV 2s opplysninger.

Berit Kjøll har sittet som norsk idretts øverste leder siden 2019. Mye av hennes tid som øverste leder i norsk idrett har vært preget av unntakstilstand. Et snaut år etter at hun ble valgt, inntraff pandemien. I år har hun jobbet for å redusere konsekvensene av høyere strømpriser, som har rammet en rekke idrettslag, med krav om bedre støtteordninger fra myndighetene.

Motivert for gjenvalg

I oktober i fjor bekreftet Kjøll at hun vil stille til gjenvalg som idrettspresident.

– Jeg er veldig motivert for å videreføre arbeidet med å snu frafallet og sikre gode rammebetingelser for norsk idrett etter pandemien. De siste årene har vært krevende for norsk idrett, men vi har stått sammen, oppnådd gode resultater og fulgt opp ambisjonene som ble vedtatt på Idrettstinget i 2019, både sportslig og politisk, sa hun i en pressemelding i oktober.

Det er ventet at valgkomitéen presenterer sin innstilling neste onsdag før valget av ny idrettspresident foretas av Idrettstinget i Bergen i starten av juni.