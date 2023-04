Lederen i langrennskomiteen: – Vi må forholde oss til verdenssituasjonen vi aller lever i

Leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad, under et mediemøte på Beitostølen i 2018.

NTB

Torbjørn Skogstad i langrennskomiteen sier til NTB at Norges Skiforbund er nødt til å ta høyde for økte kostnader. Derfor må det kuttes.

Etter det NTB kjenner til blir neste års langrennsbudsjett i skiforbundet 90,5 millioner kroner, og som VG har skrevet i de siste dagene legges det opp til blant annet kutt i antall løpere på landslag, kutt i antall samlingsdøgn og kutt i støtteapparat som er med på tur.

For å nevne noe.

– Langrennssjef Espen Bjervig og gjengen er i full gang med evalueringen, og endelig budsjett skal behandles i skistyret i slutten av måneden. Generelt er det tøffere tider også for oss, og vi må forholde oss til den verdenssituasjonen vi alle lever i akkurat nå. Størst betydning for oss er at meste koster mye mer, ikke minst fly, overnatting og leiebil. I tillegg rammes vi også av svak kronekurs, skriver komitéleder Skogstad til NTB.

Færre på lag

Skogstad sier at det ikke er inntektssiden som gir trøbbel.

– Det største problemet er at vi må ta høyde for økte kostnader.

Neste års elitelag presenteres i Oslo kommende mandag. Ifølge VG skal antall eliteløpere reduseres fra 24 til 20 løpere.

På kvinnelaget har Ragnhild Haga sagt at hun legger opp. Emil Iversen har bekreftet at han ikke blir tatt på landslaget for neste sesong.

Erstattes ikke

Sannsynligvis skal det også kuttes i antall løpere på rekruttlandslag. Der blir trolig neste års lag presentert i starten av mai.

Rekruttlandslagets trener Monika Kørra skal ut i permisjon, men erstattes ikke fullt ut. Hun har denne sesongen vært ansatt i 100 prosent stilling. Med seg har hun hatt Jacob Walther i 75 prosents stilling.

Walther jobber med en doktorgrad og bor i Leipzig i Tyskland. Det gjør at han ikke kan jobbe 100 prosent. Etter det NTB kjenner til, legges det opp til en løsning der det blir to trenerressurser i 50 prosents stilling. Walther fortsetter i den ene av disse, mens den andre skal lyses ut. Den stillingen som lyses ut, skal være Oslo-basert.