Haaland-scoring og sjelden straffebom – Manchester City klar for semifinale i Champions League

NTB

Bayern München gjorde et ærlig forsøk, men Erling Braut Haaland slo tilbake etter straffebommen. Nå er han fem mål unna Ronaldos utrolige rekord.

Det endte 1-1 i München og 4-1 sammenlagt etter jærbuens 12. mesterligamål for sesongen.

– Erling er en spesiell spiller, ulik alle vi har hatt tidligere. Han trenger ikke mange berøringer. Han kan være som en skygge i 85 minutter, men så rører han ballen en gang, og den ligger i mål. Det gjør oss tryggere bakover å ha en slik spiller i angrep, sa Bernardo Silva til BT Sport.

City kom til München med ti strake seirer i ulike turneringer, men viktigst av alt: 3-0 fra det første oppgjøret.

Det så City ut til å trenge i den første omgangen. Hjemmelaget var farligst frampå, men klarte ikke å få scoringen som kunne satt fart på kampen og håpet om avansement.

Haaland kunne ha satt spikeren i kista fra krittmerket, men bommet. Det var jærbuens første straffemiss på to år. I seniorkarrieren har han 33 mål og tre bom.

Midtstopper Dayot Upamecano hadde en marerittkamp mot City sist. Han mistet blant annet ballen i forkant av 2-0-scoringen. Onsdag var han uheldig igjen. Først fikk han se det røde kortet da han felte Haaland alene gjennom, men der ble han reddet av VAR.

Deretter laget han straffesparket som Haaland bommet på. Og så skled han, og Haaland danset seg forbi ham og satte inn 1-0 etter 56 minutter. Da var kampen i realiteten over for det tyske storlaget.

– Erlings avslutning var veldig, veldig fin. Og han er så ung, sa City-manager Pep Guardiola til BT Sport.

Joshua Kimmich satte inn 1-1 på straffespark etter en ny hands i feltet. Det endte med en frustrerende kveld for Thomas Tuchel, som på tampen ble sendt av banen med rødt kort.

Ronaldo?

Haaland står med 48 mål i ulike turneringer denne sesongen. Det er allerede rekord for en Premier League-spiller i én sesong. Rekordene har stått for fall etter overgangen fra Borussia Dortmund.

Haalands mål var hans 14. på de siste seks kampene.

City-spissen er toppscorer i mesterligaen med tolv mål. I 2013/14-sesongen scoret Cristiano Ronaldo 17 mål i mesterligaen. 22 år gamle Haaland har potensielt tre kamper på å tangere portugiseren.

Haaland ble tatt av banen etter 83 minutter. Han har bare stått 90 minutter i to av sine åtte kamper i CL denne sesongen.

Bayern-dominans

Det var stort sett, med et par unntak hvor Haaland var involvert, hjemmelaget det handlet om i den første omgangen.

Lynraske Leroy Sané kom seg løs i bakrom etter et kvarter. Målvakt Ederson kom ut, og avslutningen til tyskeren gikk til side for mål.

– Der skulle jeg ha scoret, ingen tvil om det, sa Sané.

Kingsley Coman var også nære på, men Ederson var på plass.

Tuchel har fått en tøff start på sin trenerkarriere i Bayern München. Storlaget står med kun to seirer på de seks kampene Tuchel har vært i førersetet.

Real Madrid neste

Haaland fikk sjansen ti minutter etter hvilen, men han avsluttet rett på Yann Sommer. Deretter fikk han sitt mål og sin revansj, og da så de rødkledde resignert ut med fire mål å hente opp.

Bayern München fikk ballen i mål et kvarter før slutt, men Mathys Tel måtte se at flagget var oppe for offside.

Kimmichs 1-1-scoring sju minutter før slutt var for lite og for sent. City er i CL-semifinale for tredje år på rad.

Real Madrid står i veien for Manchester Citys andre finale i mesterligaen. Da endte det med 0-1-tap for Chelsea. De to duellene mot Karim Benzema og co. kommer i mai.

Før den tid skal City kjempe om finaleplass i FA-cupen og spille viktige kamper i gullkampen i Premier League.

– Vi er utmattet nå. Jeg vet ikke hvordan vi skal hente oss inn til semifinalen mot Sheffield United lørdag, sa Guardiola.