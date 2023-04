Inter klar for byderby i CL-semifinalen – flott Aursnes-scoring til ingen nytte

NTB

Fredrik Aursnes utlignet borte mot Inter med en vakker nikk og ble senere nektet en straffe som så klar ut, men Benfica er ute av mesterligaen etter 3-3.

– Vi har en vond smak i munnen på grunn av hjemmekampen. Det er annet år på rad at vi scorer tre mål borte i kvartfinalen, og likevel er vi utslått. Det virker som motstanderne bare trenger en halv sjanse for å score mot oss, sa João Mario etter kampen.

Benfica hadde en stor oppgave foran onsdagens returkamp i Milano etter 0-2-tapet på hjemmebane, og den ble enda større da Nicolò Barella på vakkert vis skrudde inn 1-0 for Inter før kvarteret var spilt.

I en offensiv kantrolle bidro Aursnes til å tenne håpet for Benfica. I det 38. minutt ble Rafa Silva spilt fram på høyresiden og slo et fint innlegg inn i midten. Der vant Aursnes i lufta mot Denzel Dumfries og nikket ballen utakbart inn i lengste hjørne.

Det portugisiske bortelaget kom på banen igjen i 2. omgang med tro på at snuoperasjonen kunne fullføres, og i det 54. minutt virket det duket for straffespark da Aursnes skulle fyre løs på en returball inne i feltet, men Lautaro Martínez sparket ham på hælen i skuddøyeblikket.

Dommer Carlos del Cerro vurderte ikke situasjonen slik, og til forundring for mange grep heller ikke VAR-dommerne inn.

Punktert

I stedet var det Martínez som vel ti minutter senere punkterte kampen for godt med 2-1-målet. Henrikh Mkhitaryan spilte fram Federico Dimarco, som tok seg forbi Aursnes og fant den argentinske verdensmesteren inne foran mål. Avslutningen var ustoppelig.

Innbytter Joaquín Correa økte til 3-1 i det 78. minutt etter å ha driblet bort Nicolás Otamendi i feltet. Antonio Silvas redusering og Petar Musas utligning på overtid kom for sent. Med sammenlagt 5-3 er Inter klar for semifinaler mot byrival Milan i mai, i kamp om finalespill i Istanbul i juni.

– Vi er lykkelige nå. Vi fortjente å gå videre etter 180 minutter mot et kvalitetslag som hadde tapt bare to ganger på åtte måneder før de møtte oss, sa Inter-trener Simone Inzaghi.

Benfica så inntil nylig ut som en klar finalekandidat, med storspill i kamp etter kamp. I likhet med Napoli, som forsvant ut av turneringen tirsdag i kamp mot Milan, har storformen avtatt den siste tiden, og Roger Schmidt og hans spillere må innse at det ikke ble mesterligasuksess denne sesongen.

– Vi spilte 14 kamper i turneringen og tapte bare en. Dessverre var det en veldig viktig hjemmekamp. Vi sluttet aldri å tro, selv da Inter scoret på sin første sjanse. Jeg så laget mitt kjempe helt til siste spark, sa Schmidt.

Rotet

Laget trengte en god start i Milano, men rotet det til tidlig. I det 14. minutt vant Edin Dzeko flere dueller med Nicolás Otamendi på et langt utspill fra Inter-keeper André Onana. Han kjempet ballen fram til Martínez, som utvekslet flere raske pasninger med Barella før sistnevnte gjorde resten selv.

Den italienske europamesteren vendte i samme bevegelse bort Antonio Silva og Chiquinho. Sistnevnte ble fintet på rumpa og måtte hjelpeløs se Barella skru et venstrebeinsskudd i lengste kryss.

Med 3-0 sammenlagt var oppgaven nesten håpløs for Benfica. Aursnes tente et håp men det ble slukket med Inter-mål nummer to og tre. Helt på tampen nikket António Silva et trøstemål, noen minutter etter at David Neres skjøt i stolpen, og fem minutter på overtid gjorde Musa 3-3.

Aursnes ble for øvrig flyttet fra sin rolle som offensiv venstrekant etter et bytte og avsluttet som høyreback. De siste minuttene var det to nordmenn på banen, etter at Andreas Schjelderup ble byttet inn til sin mesterligadebut.