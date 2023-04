Landslagsutøver i taekwondo testet positivt på kokain

NTB

Kristian Storsul Borgen fra Ski Taekwondoklubb avla positiv dopingprøve på kokain da han representerte det norske laget i Bulgaria Open i mars.

Det melder Norges Kampsportforbund i en pressemelding. Borgen ble testet av ITA (det internasjonale testbyrået) etter å ha vunnet sin vektklasse i Bulgaria Open 5. mars. 20-åringen har vært en del av landslaget siden sommeren 2021.

Han er suspendert med umiddelbar virkning og har godtatt det. Han har overfor ITA og kampsportforbundet ekjent at han bevisst har inntatt stoffet.

– Utenomsportslig har jeg hatt et tøft år. Jeg har tatt noen dumme valg og utforsket grensene litt for mye. Det har ført til at jeg har inntatt stoffet i festsammenheng, sier Borgen i pressemeldingen.

– Jeg angrer veldig og vil samarbeide med antidopingmyndighetene. Jeg er forberedt på å sone den straffen som måtte komme og har frasagt meg alle rettigheter og goder fra forbundet.

Kokain står på forbundslista under stimulerende stoffer. Bruk kan straffes med utestengelse fra tre måneder til fire år.

Beklager

Som konsekvens av den positive prøven blir Borgen fratatt resultatene og rankingpoengene fra Bulgaria Open og andre konkurranser fram til han ble suspendert, deriblant seieren i påskens kvalifisering for europalekene.

– Jeg beklager på det sterkeste til mine lagkompiser, landslagsapparatet, forbundet og alle andre som har støttet og hatt tillit til meg. Jeg skjønner at jeg har skuffet mange. Mest av alt er jeg skuffet over meg selv og mine valg som har ført til at jeg nå er suspendert og utestengt fra idretten jeg elsker mest av alt, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ivaretas

Borgen var på treningssamling i Spania med landslaget da han fikk beskjed om den positive prøven. Han ble satt på første fly hjem og blir nå ivaretatt av kampsportforbundet.

– På vegne av forbundet er jeg svært skuffet over at en av våre utøvere har satt seg selv i denne situasjonen. Vi ser svært alvorlig på saken, men setter samtidig pris på at han har valgt å erkjenne hva han har gjort og viser vilje til å samarbeide, sier generalsekretær Kim Eilertsen i kampsportforbundet.

– Vårt fokus ligger nå på å ivareta utøverne på landslaget, og ikke minst Kristian Storsul Borgen, som opplever en livskrise. Alle får tilbud om oppfølging og hjelp for å håndtere situasjonen.