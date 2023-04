Utrolig snuoperasjon av LSK i målfest

NTB

Lillestrøm så ut til å gå på nok et nederlag, men Gjermund Åsen og Akor Jerome Adams sørget for 4-3-fest i den coronautsatte kampen mot Strømsgodset.

Snaut 9000 tilskuere fikk se et heltent Lillestrøm-lag på jakt etter sine første poeng for sesongen etter 0-2-tapet for Viking.

– Vi gjorde ting vanskelig for oss selv. Vi ledet kampen 2-0 og hadde egentlig kontroll, sa Lillestrøm-trener Geir Bakke til TV 2.

– Jeg begynte å føle at det kunne være dagen vi ikke fikk trykket inn noen av sjansene våre utover i 2. omgang, men vi dro det i land. Det er veldig deilig, sa Bakke.

Marcus Mehnert satte inn 3-2 for Strømsgodset et kvarter før slutt. LSK fortsatte å pøse på foran Godset-målet, og kaptein Åsen sørget for uttelling sju minutter før slutt.

Deretter sendte Adams LSK til himmels da han sørget for 4-3-seier langt ute i overtiden.

– Det er elektrisk, man kan ikke beskrive det. Alt går sakte i hodet. Dette er fotball, sa Adams til TV 2.

Det endte i en dal for gjestenes trener Jørgen Isnes, som var langt nede etter å ha sett berg-og-dalbane-kampen fra sidelinjen.

– Jeg er ekstremt skuffet etter at vi ledet 3-2 så tett på slutten, sa han.

– Et av de verste stedene

Lillestrøm fikk sesongens to første mål på to minutter midtveis i første omgang signert Espen Garnås og Thomas Lehne Olsen. Deretter svarte Strømsgodset med to raske ti minutter senere, satt inn av Ipalibo Jack og kaptein Gustav Valsvik, og lagene var like langt til pause.

Godset-unionen møtte opp i smitteverndrakter og bluss i de første minuttene av kampen. Klubben har fra flere hold fått kritikk etter at kampen berammet til serieåpningen 2. påskedag ble utsatt på grunn av et coronautbrudd i Strømsgodset-troppen.

– Mentaliteten må vi ta med oss fra kampen. Vi snakket om det før kampen. Vi kommer til en gryte, et av de verste stedene i norsk fotball. Fullt kok med coronafokus og drittslenging. Det synes jeg gutta håndterte på en utmerket måte. Det kommer til å gi oss poeng etter hvert, sa Isnes.

To raske

Hjemmelaget kom best i gang. Strømsgodset-keeper Viljar Myhra måtte ut i full strekk etter drøyt 20 minutter. På den påfølgende corneren var Garnås høyest på en retur og headet Lillestrøm i føringen.

Da løsnet det for de gulkledde.

Myhra klarte ikke å bokse ballen ut av eget felt, og Vetle Dragsnes fikk avslutte. Ballen stoppet i noen Godset-bein, men Olsen fikk pirket inn 2-0.

Godset svarte etter at LSK rotet bort ballen på midtbanen. Jonatan Braut Brunes fant Jack, som satte inn reduseringen. Deretter stanget Valsvik inn sitt andre for sesongen.

Første for Mehnert

Mehnert fikk sitt første eliteseriemål i sin andre kamp fra start på det høyeste nivået i Norge. 25-åringen fra Asker spilte sin første kamp fra start for Stabæk i 2016.

Han feiret med et munnbind han fikk låne fra bortefansen. Så scoret både Åsen og Adams og senket smittefaren i Drammen onsdag kveld.

Søndag venter Molde i en ny hjemmekamp for Lillestrøm. Strømsgodset møter HamKam borte.