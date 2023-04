Maradona-raid lå bak Milans vinnermål

NTB

Napolis drøm om mesterligatriumf ble knust da Milan fikk 1-1 i returkampen på bortebane. Leo Østigård spilte det siste kvarteret.

Han bidro til en sluttspurt som ga scoring først da det var for sent. Victor Osimhen nikket inn 1-1 i det tredje av fire tilleggsminutter. Det forhindret bare at Napoli tapte for Milan for tredje gang i april uten å score et eneste mål.

På stadion som bærer Diego Maradonas navn var det et dribleraid i Maradonas ånd som avgjorde kampen om semifinalebillett. Til hjemmefansens gremmelse var det Milan-spiller Rafael Leão som utførte det, ikke den søritalienske klubbens egen «Kvaradona», Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli dominerte den første omgangen stort, men Milan fikk de tre største sjansene. Olivier Giroud misset de to første, men han kunne ikke feile da han ble servert ballen foran nesten tomt mål av Leão i det 43. minutt. Med scoringen ledet Milan 2-0 sammenlagt.

Det startet med en tversoverpasning fra Kvaratskhelia i angrepssonen. Innleide Tanguy Ndombélé misset fullstendig med mottaket, og ballen havnet hos Leão, som satte fart fra egen halvdel. Han løp av Ndombélé, vendte bort Giovanni Di Lorenzo og akselererte forbi Amir Rrahmani før han slo ballen skrått ut til Giroud.

Dermed var også keeper Alex Meret, som hadde gjort to kjemperedninger, satt ut av spill. Inne på strek var bare stopperen Juan Jesus, og Giroud skjøt forbi ham.

Tettet igjen

Etter å ha brukt reservelaget i helgens seriekamp stilte Milan-trener Stefano Pioli med startelleveren som allerede hadde slått Milan to ganger denne måneden, først 4-0 borte i serien og å 1-0 i første CL-kvartfinale forrige uke. De ble tidlig spilt lave av et angrepsvillig Napoli-lag, men tettet godt igjen.

Snaut halvveis i omgangen fikk Milan straffe da Mario Rui braste inn i Leão rett etter at han hadde spilt fra seg ballen. Giroud skjøt mot hjørnet, men Meret svarte med en flott redning.

I det 28. minutt ble Giroud spilt gjennom etter fine Milan-kombinasjoner. Han var øye til øye med keeper igjen. Meret kastet seg feil vei, men reddet med foten. Giroud tok seg fortvilet til hodet.

Noen minutter senere måtte Napolis venstreback Mário Rui og høyreving Matteo Politano samtidig byttes ut med skade. Inn for Politano kom Hirving Lozano, og han burde kanskje hatt straffe da Leão kastet seg inn i en duell i feltet og traff både ball og mann. Det lignet på situasjonen som ga straffe i motsatt ende av banen, men VAR frikjente gjestene. Rett etter scoret Milan.

Østigård-innhopp

Leo Østigård sliter med spilletid i et Napoli-lag som lenge gikk fra seier til seier. Han må innse at han bare er fjerdevalg på stopperplass, men tirsdag viste han seg fram den korte tiden han spilte.

Rrahmani og Kim Min-jae har vært fast stopperpar, men sistnevnte var utestengt tirsdag. Juan Jesus ble foretrukket som hans erstatter og fikk fortsette selv om han fikk en stor bandasje på et blødende hodesår etter å ha skallet med en medspiller tidlig i kampen.

Østigård gjorde seg klar i pausen, men kom ikke inn da. Han måtte vente til det 74. minutt, da han erstattet en medtatt Rrahmani. Han bidro til en sluttspurt som nær hadde gitt scoring. Napoli fikk straffe da Fikayo Tomori stoppet Di Lorenzos innlegg med hånden, men Kvaratskhelia skjøt ikke godt nok, og Mike Maignan reddet.

På overtid var nordmannen nær scoring med en stuss, men Maignan reddet igjen. Til slutt fikk Osimhen ballen i mål, men da var det nesten ikke tid igjen.