Liverpool ydmyket nedrykkstruet Leeds

NTB

En kjempeblunder av midtstopper Ibrahima Konate inviterte Leeds inn i kampen, men Liverpool slo tilbake og vant lekende lett 6-1 i Premier League mandag.

Uavgjortkamper mot Chelsea og Arsenal ble dermed etterfulgt av en solid og viktig trepoenger for et Liverpool-lag som har slitt kolossalt i lange perioder av inneværende sesong.

De tre poengene mot Leeds gir åttendeplass på tabellen for Merseyside-klubben. Tre poeng skiller opp til sjetteplasserte Aston Villa, som også har én kamp mer spilt.

Langt verre ser det ut for Leeds, som kun har to poengs forsprang på Nottingham Forest under streken. Nedrykksspøkelset er for alvor i ferd med å ta bolig på Elland Road når sju hele serieomganger gjenstår av sesongen.

To raske

Liverpool brukte 35 minutter av mandagens kamp på å ta ledelsen. Da smalt det to ganger i rask rekkefølge bak Leeds-keeper Illan Meslier. Først satte Cody Gakpo inn 1-0 etter forarbeid av en Trent-Alexander Arnold som igjen fikk operere mer sentralt i banen.

I forspillet til scoringen traff ballen beviselig hånda til Liverpool-backen, men både dommer Craig Pawson og VAR-teamet vurderte det til å ikke være en straffbar hands.

Fire minutter etter ledermålet doblet Mohamed Salah ledelsen etter en strålende Liverpool-kontring. Diogo Jota vant ballen på midten og avanserte i stor fart mot Leeds-feltet. Der spilte han fri Salah, som hamret ballen i nærmeste hjørne.

Da så Liverpool for alvor ut til å ha fått kampen inn i sin gate.

Forsvarsblemme

Annen omgang begynte imidlertid med en fryktelig forsvarstabbe av Liverpool-forsvarer Ibrahima Konate. Han regelrett ga bort ballen til Leeds-colombianeren Luis Sinisterra. Alene med keeper var han iskald.

Reduseringen tente hjemmelaget, men Leeds var ikke lenge på offensiven. Sju minutter ut i omgangen slo Liverpools Curtis Jones en strålende pasning inn bak vertenes forsvar. Der kom Diogo Jota stormende og satte kontant inn 3-1.

Det var den skadeplagede portugiserens første Liverpool-scoring på mer enn ett år.

Deretter fikk Mohamed Salah en scoring hårfint annullert for offside, før egypteren satte inn 4-1 på pasning fra Gakpo. Da var Leeds i knestående, og verre skulle det bli.

Jota satte inn sitt andre for kvelden like etter, før innbytter Darwin Nunez fastsatte sluttresultatet til 6-1 rett før full tid.