Demonstranter slo til mot snooker-VM – tvang fram stans i spillet

Demonstranter slo til mot snooker-VM. Foto: Mike Egerton/PA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Spillet måtte stanses under snooker-VM mandag etter at demonstranter vandaliserte et bord og forsøkte å lenke seg fast til et annet.