Åge Hareide velger vekk pensjonisttilværelsen – går for EM

Denne uken presenteres Åge Hareide som Islands nye landslagstrener, med et håp om EM-sluttspill i 2024

På tirsdag presenteres Åge Hareide som Islands nye landslagstrener, og velger igjen bort pensjonisttilværelsen, men forteller at dette comebacket er annerledes enn andre.

– Denne gang er ting annerledes enn da jeg gjorde et mini-comeback i Malmö i fjor. Denne gang er det et lengre engasjement, og i tillegg er det en konkret ende der fremme med tanke på at det er en målsetting om å nå et EM-sluttspill i Tyskland 2024, sier Hareide til VG om landslagsjobben han står ovenfor.

Hareide forteller at deler av pensjonisttilværelsen kanskje ikke passer han så godt.

– Man har på en måte en hverdag som er kjempefin, men for meg som har vært så aktiv i fotballen i en årrekke så kjenner man jo på savnet etter å jobbe i fotballen, forteller han.

Om at han nå tar fatt på enda et comeback sier Hareide at han har fått mange forespørsler, blant annet fra Afrika men at det var tilbudet fra Island som først gjorde han interessert.

– Jeg har jobbet med en del av landslagsspillerne tidligere i klubber, jeg kjenner islendingenes mentalitet og jeg har sett nasjonen når de har lyktes, svarer Hareide VG.

Første kamp for Island med Hareide bak roret blir EM-kvalifisering mot Slovakia 17. juni.