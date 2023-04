Arne Baumann ny generalsekretær i Norges Skiforbund: – Trygg på at det er rett person

NTB

Arne Baumann (61) er ansatt som generalsekretær i Norges Skiforbund. Han tiltrer i august.

Baumann kommer fra Obos, der han har sittet i konsernledelsen i over 20 år og hatt ansvaret for boligbyggingen. Han har også bred erfaring som styremedlem i ulike virksomheter. Baumann er utdannet siviløkonom og har en MBA fra University of Wisconsin-Madison, i USA.

– Jeg går til denne jobben med stor motivasjon, ydmykhet og entusiasme. Jeg ser fram til å være med og utvikle Skiforbundet videre i en krevende tid. Verden og også skisporten møter mange utfordringer, men samtidig skjer det mye positivt, både i bredde og topp. I Skiforbundets organisasjon er det høy kompetanse innenfor bredde, rekruttering og toppidrett, og jeg ønsker å bidra til at denne organisasjonen blir enda sterkere i årene som kommer, sier Baumann i en pressemelding.

Baumann tiltrer stillingen i august. Toppjobben sto ledig etter at Ingvild Bretten Berg i slutten av august i fjor ble enig med forbundet om en sluttavtale. Hun forlot rollen 1. november, og siden har Øistein Lunde vært konstituert generalsekretær.

– Etter en god og grundig rekrutteringsprosess, er vi glade for at Arne Baumann blir vår nye generalsekretær. Med sin bakgrunn og erfaring er vi trygge på at Arne er rett person til å lede og utvikle organisasjonen videre. Skisporten har en unik posisjon i det norske samfunnet, og sammen med frivillige, tillitsvalgte og ansatte over hele landet, skal vi gjøre det vi kan for å sikre gode rammevilkår også i fremtiden. Arne får en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Hun har sittet i ansettelsesutvalget sammen med visepresident Aage Schaanning samt styremedlemmene Stine Korsen, Torbjørn Skogstad, Rolf Bryn og Erik Bruun.