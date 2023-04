IIHF-døra stengt for Russland til krigen er over

IIHF-president Luc Tardif sier at Russland og Belarus ikke får delta i forbundets turneringer så lenge krigen i Ukraina pågår. Foto: Darren Calabrese, The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Russland og Belarus får ikke delta i ishockeyturneringer i IIHF-regi før krigen i Ukraina er over, sa forbundets president Luc Tardif søndag.

Det internasjonale ishockeyforbundet har allerede bannlyst de to landene fra IIHF-turneringer til neste år.

– Jeg håper at Russland og Belarus er tilbake i våre turneringer så snart som mulig, for det vil bety at krigen er over, sa Tardif under en pressekonferanse i Toronto-forstaden Brampton, der kvinnenes elite-VM holdes.

Tardif sier at IIHF ikke følger IOCs anbefaling om å la russere og belarusere delta uten nasjonssymboler, fordi ishockey er en lagidrett. Han viser også til sikkerhetsbekymringer knyttet til eventuell deltakelse fra de to nasjonene.

Forrige gang Russland var representert i en internasjonal ishockeyturnering var Beijing-OL i fjor, under Russlands OL-komités navn og banner. Det var rett før den russiske invasjonen i Ukraina. Siden har IIHF bannlyst lag fra Russland og Belarus fra sine turneringer.

Årets elite-VM for menn ble også fratatt St. Petersburg. Det avvikles i stedet i Finland og Latvia.

Tardif sier at IIHF i mars neste år vil avgjøre om lag fra Russland og Belarus får delta i 2025. Om krigen fortsatt pågår, blir svaret nei. Da mister Belarus sjansen til å kvalifisere seg til OL i 2026.

Russland har fått beholde sin ranking under utelukkelsen og vil være kvalifisert på grunnlag av den så snart utelukkelsen oppheves.