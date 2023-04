Ny 3.-plass til Duestad i verdenscupen skyting

NTB

Jeanette Hegg Duestad tok en ny pallplass i verdenscupstevnet i skyting i Peru med 3.-plass i rifle 50 meter match. Igjen glapp plass i gullduellen så vidt.

Duestad var nest best i kvalifiseringen med 586 poeng, slått bare av rumenske Roxana Sidi som skjøt 588. I finalen lå hun veldig lenge inne blant de to beste, men to svake femskuddsserier i stående helt på slutten sendte henne ned til tredjeplass.

Dagen etter at Duestad var 0,1 poeng fra plass i gullduellen i luftrifle, var hun søndag 0,2 poeng bak kinesiske Xia Siyu. Det siste skuddet avgjorde, da Xia fikk 10,6 og Duestad 10,1.

Gullduellen ble helkinesisk, ettersom Shi Mengyao var klart best i finalen med 405,5 poeng, mot 403,9 for Xia og 403,7 for Duestad. De tre var i en klasse for seg i finalen.

Krevende

Hele konkurransen ble gjennomført under krevende forhold med sterk vind. Det bidro til at finalegrensen (de åtte beste) gikk helt nede på 579 poeng. Duestad imponerte med 194 poeng i knestående, 199 i liggende og 193 i stående.

Den norske 24-åringen tok sin 12. pallplass i verdenscupen, og den femte i 50 meter match individuelt. Med lørdagens 3.-plass i luftrifle har hun vært på pallen i alle de seks øvelsene som har vært på verdenscupprogrammet de siste årene.

Sterk fasit

Hun reiser hjem fra stevnet i Lima med de to individuelle 3.-plassene og en 4.-plass i luftrifle blandet lag sammen med Jon-Hermann Hegg. Det er de tre konkurransene som skal skytes i Paris-OL neste år.

Julie Paulsen Johannessen ble nummer 39. Hun skjøt 567 poeng i sin første seniorkonkurranse i verdenscupen på 50 meter match.