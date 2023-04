Pellegrino-show for Glimt – slo Stabæk 4-0 etter pangstart

Bodø/Glimts Amahl Pellegrino feirer scoring mot Stabæk i Eliteserien. Foto: Mats Torbergsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Bodø/Glimt kjørte over Stabæk i sesongens hjemmepremiere i Eliteserien. Amahl Pellegrino serverte et lekkert mål tidlig i 4-0-seieren, på vei mot et hattrick.