Haugesund straffet HamKam og vant 3-2

NTB

Haugesund slo tilbake etter tapet for Brann i seriepremieren ved å slå HamKam 3-2 på hjemmebane i Eliteserien.

Mads Sande scoret like før pause, mens Sory Diarra gjorde 2-0 på straffe like etter sidebytte. Oscar Krusnell økte til 3-1 like før slutt etter at Benjamin Faraas hadde redusert.

Innbytter Rasmus Wiedesheim-Paul scoret et nytt trøstemål for HamKam på overtid med et flott volleyskudd, og på tampen var gjestene nær utligning.

Da bommet Pål Alexander Kirkevold nemlig for åpent mål.

Det var godt over 7000 tilskuere til stede under den målrike og spennende kampen.

– Vi hadde litt motgang med to mann med ut hodeskader og ett mål imot like før pause Jeg synes vi viser god moral og var med å prege kampen. Jeg er derimot ikke fornøyd med at vi ikke får med oss poeng. Jeg synes vi var nær, sa HamKam-trener Jakob Michelsen til TV 2.

– Vi gikk for tre poeng, og det var det som gjaldt, sa Haugesund-stopperen Claus Niyukuri.

Flyt og marginer

Det var veldig mye ballinnehav av hjemmelaget de første 20 minuttene. Gjestene var på sporadiske visitter, men fikk etter hvert flyttet spillet sitt litt høyere på banen. Det var mange tøffe dueller i kampen, men hjemmelaget hadde best flyt og marginene med seg.

Mads Sande fikk en retur på en corner rett i beina, og fra 15 meter sendte han Haugesund i føringen like før lagene gikk til pause.

– Det var skikkelig deilig. Godt å gå til pause med en ledelse, sa målscorer Mads Sande til TV 2.

– Det skal være muligheter å få med seg poeng her, var HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis' analyse til kanalen i pausen.

Laget straffe

I Haugesunds første angrep etter sidebytte la Melgalvis Kevin Krygård i bakken inne i feltet, og en klar straffe til Haugesund. Sory Diarra scoret sikkert fra ellevemeteren til 2-0.

HamKam spilte seg etter hvert til flere og flere sjanser, men slet med å få ballen i mål. Henrik Udahl scoret to mål i seieren over Sandefjord sist, men måtte gå målløs av banen. Det var 17-åringen Faraas som ordnet redusering for Kamma da han i det 84. minutt overrasket Haugesund-målvakt Egil Selvik med et lurt skudd.

Oscar Krusnell fikk ballen i god posisjon etter en svak klarering av HamKam-forsvaret. Svensken fikk god tid til å fininnstille siktet og skyte ballen i mål til 3-1.

Så var det HamKams Rasmus Wiedesheim-Paul som var god og heldig. Han utnyttet en dårlig klarering og skapte ny spenning. Kirkevold hadde sjansen til å sette 3-3, men lyktes ikke.