Brann snublet i Skien – Odd-seier med 2-0

NTB

Odd straffet Brann to ganger og vant 2-0 i Eliteserien. Dermed ble bergensernes optimisme kjølt ned allerede i 2. serierunde.

Forventningene til nyopprykkede Brann er høye i Bergen etter 3-0-seier mot Haugesund i seriestarten.

Men Brann kom skikkelig ned på jorda i Skien. Odd har tre seirer og en uavgjort hjemme mot Brann på de fire siste kampene.

Landslagssjef Ståle Solbakken var på plass på tribunen. Han måtte vente lenge på det første målet.

Filip Jørgensen ordnet 1-0. Han behøvde bare å dytte ballen over mållinjen etter at angriper Ole Erik Midtskogen hadde headet den mot mål. Conrad Wallen sto for et pent forarbeid.

Det var spilt snaut 70 minutter da Odd kontret for fullt. Det endte med at Mikael Ingebrigtsen scoret på pasning fra Wallem. Målet var helt etter boka til Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.

Skadd

Brann hadde muligheter til mål utover i kampen, men å hente opp 0-2 var ikke mulig for Brann. Dermed kom nedturen for bergenserne allerede i 2. serierunde.

Odd slo tilbake etter en tam 0-0-kamp mot Stabæk. Det var snaut 6000 tilskuere på plass på tribunene.

Hos Odd seriedebuterte Leonard Owusu som innbytter. Han ble hentet til klubben tidligere i vår. Han kommer fra spill i den nordamerikanske MLS-serien.

Odds Sondre Solholm Johansen måtte gi seg etter vel 20 minutter. Midtstopperen gikk banen av med det som så ut som en strekk. Inn til Eliteserien-debut kom den finske landslagsspilleren Diogo Tomas.

God sportsånd

Branns Bård Finne valgte å stoppe opp da Johansen ble skadd. Finne kunne fortsatt mot mål og fått en god sjanse, men tenkte annerledes.

– Jeg applauderer gesten. Nå var det vel en som kom på innsiden, så det er ikke sikkert det var helt kjørt. Men det var fin sportsånd, sa Solbakken til TV 2.

Odd møter Sarpsborg borte i neste serierunde. Brann møter da Vålerenga i Bergen.