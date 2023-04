Medier: Hareide blir landslagssjef for Island

Åge Hareide blir landslagssjef for Island.

NTB

Åge Hareide (69) tar over Island, melder VG og NRK. Det blir det tredje landslaget han skal lede.

Hareide selv har ikke ønsket å kommentere saken torsdag kveld.

Ifølge VG blir 69-åringen presentert fredag. Hareide har tidligere ledet Norge og Danmark. I vinter jobbet han som NRK-ekspert under fotball-VM.

Hareide har hatt ansvaret for en rekke lag i sin karriere. I Norge har han trent Molde og Rosenborg i to perioder. Hans siste jobb var i svenske Malmö.

Islandske fotbolti.net meldte tidligere torsdag kveld at Det islandske fotballforbundet (KSI) har vært i kontakt med Hareide.

Island ligger på 4.-plass i sin gruppe i EM-kvalifiseringsgruppe etter to kamper. Laget åpnet med 0-3-tap for Bosnia-Hercegovina før det ble 7-0-seier over Liechtenstein.

I juni venter Slovakia og Portugal, begge kamper på hjemmebane.