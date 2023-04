Elsafadi beskylder idrettspresident Kjøll for løgn: – Hun bør gå umiddelbart

NTB

Styremedlem i Norges idrettsforbund (NIF) Marco Elsafadi mener president Berit Kjøll bør vurdere sin stilling og sier hun snakker usant.

Elsafadi har latt seg intervjue av VG , NRK , Dagbladet og TV 2 om hvordan han opplever presidentens håndtering av varslingssaken i NIF. Han var personen som ble varslet på.

– Jeg mener at hun bør gå umiddelbart, ser han til NRK.

I desember leverte en profilert person i NIF-ledelsen et varsel på Elsafadi. Idrettsstyret meldte i slutten av mars at saken var avsluttet, men den siste tiden har den likevel fått oppmerksomhet.

– Det er nødt til å komme en opprydding etter dette. Det er den eneste velsignelsen med denne saken: At alle skjønner at dette går ikke lenger. Vi kan ikke ha et varsel som ender i gransking, som deretter legges bort som en misforståelse, før man sier at alle har gjort alt riktig, sier Elsafadi til VG.

Idrettspresident Berit Kjøll svarer:

– Allerede samme dag som den aktuelle hendelsen inntraff ble den forsøkt løst gjennom dialog mellom partene. Omvarslede ønsket ikke å bidra til en foreslått minnelig løsning, men valgte i stedet en fremgangsmåte som bidro til eskalering. Saken lot seg ikke løse gjennom dialog med partene. Det ble derfor besluttet å sette den videre behandlingen av saken ut til ekstern behandling av NIFs varslingsmottak, skriver Kjøll i en epost til VG.

Da TV 2 omtalte varslingssaken i starten av mars, skrev kanalen at saken startet med uenighet mellom partene i forbindelse med en sak om strømmeplattformen MyGame.

Ifølge arbeidsrettsadvokat Jan Fougner, som har bistått idrettsforbundet i saken, har hele saken berodd på en misforståelse. Han mente også at saken har fått et større omfang enn den burde.

Etter styremøtet i slutten av mars bekreftet Norges idrettsforbund at den har kostet 1,1 millioner kroner, blant annet i advokatutgifter.

Senest om to og en halv uke kommer svaret på hvem valgkomiteen mener bør bli president i Norges idrettsforbund den neste perioden. Det er ventet av kampen vil stå mellom Kjøll og Zaineb Al-Samarai.