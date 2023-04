Bekreftet: Emil Iversen vrakes fra langrennslandslaget

NTB

Emil Iversen (31) avslører overfor NRK at han ikke får fornyet tillit på elitelandslaget i langrenn.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse etter en sportslig svak sesong av trønderen. Iversen selv beskriver vrakingen som «naturlig».

– Det er mye som ikke er klart, men jeg vet at jeg ikke blir med på landslaget. Det er bestemt og klart, sier han til NRK.

– Det er en liten lettelse. Å være med den gjengen på trening … Selv om det er veldig bra med matching, så kan det bli litt for mye av det gode også, fortsetter han.

Meråker-løperen har lagt to skuffende sesonger bak seg. Som regjerende mester fikk han gå VM-femmila i Planica i mars. Det endte med 13.-plass.

Iversens beste plasseringer fra vinteren som gikk, var en 6.-plass og en 4.-plass i klassiskrenn på Lillehammer og Beitostølen før jul.

31-åringen har fremdeles motivasjon for å slå tilbake og sikter seg særlig inn mot VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

– Det er mye som ikke er bestemt. Det kommer nok noen nyheter, men jeg må finne ut hva som er den beste sjansen for at jeg kan slå tilbake med et brak i Granåsen om to år, sier Iversen og legger til:

– Jeg vil komme tilbake i verdenstoppen og kanskje prøve å slå ut noen fra landslaget for å ta verdenscupplasser. Det er det som står i hodet mitt nå.