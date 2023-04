Finsk forretningsmann trekker seg i budkampen om Manchester United: – En farse

NTB

Forsinkelser og en tredje budrunde i det mulige salget av Manchester United får den finske forretningsmannen Thomas Zilliacus til å trekke seg ut av prosessen.

– Jeg vil ikke delta i en farse som er iscenesatt for å maksimere gevinsten for selgerne på bekostning av Manchester United, skriver Zilliacus på Twitter.

Finlandssvensken Zilliacus har tidligere lagt inn et bud på Premier League-giganten. Han har før vært involvert fotballklubben HJK Helsingfors og ishockeylaget Jokerit. Zilliacus mener at hovedeier Glazer-familien ikke viser noen respekt for Manchester United.

Zilliacus avviser at han vil delta i en tredje budrunde.

Den amerikanske Glazer-familien åpnet sist november for et salg av Manchester United. Siden har de fått betydelig kritikk for at et eventuelt salg ikke er kommet noe nærmere en realitet.

I budrunde to skal det også ha kommet bud fra Qatar-sjeiken Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani og den engelske forretningsmannen og Ineos-eieren Jim Ratcliffe.

Glazer-familien eier 69 prosent av Manchester United og skal ha satt salgsprisen på opptil 65 milliarder kroner. De skal ha betalt rundt 790 millioner for klubben tilbake i 2005, tilsvarende rundt åtte milliarder norske kroner.