Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal venter barn

«Denne sommeren blir litt annerledes», skriver hekkeløperen på sin Instagram-konto.

Hekkeløper Amalie Iuel (28) og Aksel Lund Svindal (40) skal bli foreldre.

Iuel opplyser om gladnyheten på sin Instagram-konto.

«Denne sommeren blir litt annerledes», skriver hun blant annet.

«Jeg tar en pause fra å konkurrere, men kommer tilbake til det ovale kontoret (friidretsbanen, journ.andm.) til høsten. Men først, jeg er så spent på å endelig møte denne lille fyren», skriver Iuel videre, og hinter dermed også til kjønnet på babyen.

Graviditeten betyr at friidretts-VM ryker for hekkeløperen. VM i friidrett i ungarske Budapest avholdes i slutten av august.

Iuel har gull og sølv fra lag-EM og gull i Nordisk mesterskap i friidrett på CV-en.

Under EM i fjor ble hun nummer fem i 400 meter hekk. VM ga 15.-plass for den danskfødte utøveren.

Iuel og Svindal ble et par for snaut tre år siden. Svindal er en av tidenes beste alpinister og står med blant annet fem VM-gull og to OL-gull. Hans 36 verdenscupseirer er norsk rekord.