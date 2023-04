Hege Riise etter VM-generalprøven: – Døra er ikke lukket

Hege Riise takker Ada Hegerberg for innsatsen inntil Lyon-spissen måtte ut med skade mot Sverige. Hegerberg er en av 33 spillere som har vært på banen under Riises ledelse i Norges landslag. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

99 dager før Norge spiller åpningskamp i fotball-VM reiser spillerne hjem til klubbene. Hege Riise vil følge godt med.

Hun har brukt 33 spillere i sine første 11 kamper som landslagssjef. Caroline Graham Hansen og Cecilie Fiskerstrand er ikke blant dem, men skadene som har holdt dem ute vil ikke nekte dem plass i VM-troppen. Riise sier at håpet også lever for andre som måtte stråle i klubblagene framover.

– Vi har vært tydelige på det hele tiden, at døra ikke vil være lukket etter aprilsamlingen. I Toppserien er det veldig mange kamper før VM. Vi har ikke bestemt når den endelige VM-troppen tas ut, men det er mange kamper vi skal se før den tid, sier Riise til NTB.

I tillegg til de 33 som har vært i kamp har seks spillere vært på dommerkortet som reserver. Det er mange kandidater til de 23 billettene til New Zealand.

Mange synes det er rart at den siste landskampen før uttak og avreise til sluttspillet ble spilt hele 100 dager før åpningskampen i VM.

– Jeg skulle gjerne hatt et par kamper til inn mot VM, men det er likt for alle, og det forholder vi oss fint til. Vi har visst om og planlagt for det. Selvfølgelig vil vi gjerne ha forberedelser tett på, men vi reiser såpass god tid i forveien at vi får mange økter til å bygge oss opp inn mot åpningskampen, sier Riise.

Godt av fri

– Det er ganske lang tid til VM, men det visste vi om på forhånd. Det er blitt færre og færre samlinger for landslaget. I et klubbperspektiv kan vi se den positive siden. Vi er inne i en tøff periode med klubbfotball, og noen av oss vil ha godt av litt fri før VM, sier landslagskaptein Maren Mjelde til NTB.

– Klubbhverdagen er ekstremt hektisk, og for oss som spiller i utlandet blir det viktig å få et lite avbrekk før VM-oppkjøringen. Vi får litt tid i New Zealand før åpningskampen, så jeg tro det vil bli bra, sier Guro Reiten.

Chelsea-spillerne skal kjempe om titler i engelsk superliga, FA-cupen og mesterligaen før de møter til landslagssamling igjen.

I Toppserien er det hele 15 serierunder pluss cupkamper før neste gang landslaget samles.

– Det er heavy, men det gir også en fin anledning til å få kamptrening for oss som spiller i Toppserien, i og med at vi har vært i offseason og preseason. Med så mange kamper skal det gå å være i kampform når vi går inn i mesterskapet, sier Aurora Mikalsen til NTB.

Tidsforskjell

Ti timers tidsforskjell til New Zealand gjør at landslaget reiser tidligere enn til noe annet mesterskap, for å ha tid til å akklimatisere seg.

– Den tidsforskjellen er noe mange av oss aldri har vært med på før, men vi har en veldig god plan som er styrt av trenerne og apparatet rundt dem, sier Mjelde.

– Vi har snakket en del med fagfolk om hvor lang tid det tar å utjevne tidsforskjellen, hvilken tid av døgnet det er lurt å trene de første dagene og slike ting, sier Riise.

Hun var selv med da Norge vant OL-gull i Sydney i 2000. Norge er sammen med Tyskland (OL-gull i Rio i 2016) alene om å ha vunnet globale mesterskap for kvinner både på den nordlige og den sørlige halvkule.