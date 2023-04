Zuccarello tilbake på banen i Wild-tap

NTB

I sin nest siste kamp i grunnspillet i NHL onsdag, tapte Minnesota Wild 1-3 på hjemmebane mot Winnipeg Jets.

Gjestene scoret etter under fire minutter i første periode ved Adam Lowry og økte ledelsen etter 13 minutter inn i perioden etter mål av Mark Scheifele.

Andre periode endte målløst, mens i siste periode reduserte Kirill Kaprizov for Wild etter knappe to minutters spill. Kaprizov rundet 40 scoringer med nettkjenningen mot Jets. Sist sesong scoret han 47. Han er den første spilleren fra Minnesota Wild med mer enn 40 scoringer i flere enn én sesong.

Jets kom tilbake og sikret 3-1-seieren etter et mål av Mason Appleton etter drøye 14 minutter ut i perioden. Målet gjorde at de sikret seg den siste plassen om retten til omspill om en plass i sluttspillet.

Mats Zuccarello var tilbake i troppen etter å ha stått over forrige kamp på grunn av skade, og noterte seg for tre skudd på mål i de litt over 21 minuttene han fikk på isen.

Zucca hadde en strålende mulighet til å score omtrent på blankt mål, men Jets-målvakt Connor Hellebuyck reddet. Han sto bak 33 redninger i kampen.

- Den føltes rimelig bra, sa Hellebuyck.

Siste kamp i grunnspillet for Wild er mot Nashville Predators torsdag.

Minnesota Wild er allerede sikret plass i Stanley Cup, sluttspillet som etterfølger grunnspillet i NHL.