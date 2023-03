Nike landet enorm Haaland-avtale

Erling Braut Haaland har inngått en personlig avtale med Nike. Her har han logoen til utstyrsgiganten på brystet som landslagsspiller. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Erling Braut Haaland (22) har inngått et samarbeid med utstyrsgiganten Nike. Kontrakten kan være verdt så mye som 250 millioner kroner i året.

Nike bekreftet avtalen fredag. Dermed gjør Haaland som mange andre fotballstjerner før ham. Selskapet har et felt med spillere som Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Marcus Rashford.

«En ny æra for nummer 9», skriver Nike i en Twitter-melding.

Det har lenge vært spekulert på hvem som kom til å sikre seg en personlig sponsoravtale med Manchester Citys norske superspiss. Nå er det klart at Nike har landet det som i fotballmiljøet blir beskrevet som en gigantisk avtale.

Den kan være verdt 250 millioner kroner årlig, har The Athletic meldt tidligere. Ifølge nettstedet gikk jærbuens tidligere avtale med Nike ut i januar i fjor. Først nå blir han en offisiell representant for et utstyrsmerke.

Nike omtaler Haaland som «neste generasjons spiss». I pressemeldingen gjør det amerikanske utstyrsselskapet et poeng av at 22-åringen har hatt en enestående reise til toppen av europeisk fotball.

Ada Hegerberg er også blant spillerne Nike har et samarbeid med.