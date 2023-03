Ricciardo øyner Formel 1-retur: – Har tenkt på flere scenarioer

NTB

Daniel Ricciardo har ikke gitt opp Formel 1-karrieren og sier at ting tyder på at han kan få en ny sjanse i motorsportsirkuset neste sesong.

Ricciardo mistet plassen i McLaren etter sist sesong, og denne sesongen er han reserve for sitt tidligere lag Red Bull. Australieren er på plass på hjemmebane i Melbourne denne helgen, og i et intervju med Herald Sun gjør han det klart at det fort kan bli aktuelt med en retur til et fast sete neste sesong.

– Jeg føler at det er den veien det går, i hvert fall i mitt hode. Jeg har til og med tenkt på flere scenarioer, som hva jeg ville gjort annerledes om jeg plutselig fikk sjansen igjen, sa Ricciardo.

Ricciardo sier at tiden utenfor den innerste sirkelen har vist hvor mye han bryr seg om sporten.

– Jeg ønsker å komme tilbake til et topplag, og et lag der jeg får selvtilliten min tilbake, sa han videre.

Hvor den sjansen i så fall blir, gjenstår å se. 33-åringen har vært en fanfavoritt hele karrieren.

– Daniel har så mye positiv energi og selv om han ikke kjører, er han sannsynligvis den mest populære her i Melbourne, sa Red Bull-sjef Christian Horner.