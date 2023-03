Mjeldes straffer hjalp Chelsea til semifinale i mesterligaen – danket ut tittelforsvareren

NTB

Maren Mjelde ble helt sentral da hun sikret Chelsea straffesparkkonkurranse mot Lyon. Der var London-laget sterkest og booket semifinale i Champions League.

Det ble et skikkelig drama i regnværet på Stamford Bridge. Lyon så ut til å ha avgjort duellen i ekstraomgangene, men flere minutter på overtid fikk Chelsea straffe etter en videosjekk.

Mjelde måtte vente lenge før hun fikk sjansen fra krittmerket. Da klarsignalet endelig ble gitt, hamret bergenseren ballen perfekt opp i krysset.

Hun var like god som Chelseas første straffetaker da alt skulle avgjøres. Det samme var Ada Hegerberg da hun banket inn Lyons andre straffe, men bra gikk det ikke for bortelagets rutinerte Wendie Renard.

Hun gjorde et svakt forsøk og så Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger redde. Lagene var like langt da Lauren James bommet på den neste straffen.

Den avgjørende missen kom til slutt fra Lindsey Horan.

Chelsea vant 4-3 på straffer og skal neste måned møte Barcelona til semifinale over to kamper. Blåtrøyene har aldri vunnet Champions League, og det nærmeste var de da det ble finaletap for nettopp Barcelona i 2021.

Hegerberg-assist

For en uke siden tapte Lyon hjemmekampen 0-1, men i returen viste de franske gjestene rutine og hvorfor de har vunnet mesterligaen så ofte.

Vanessa Gilles pirket inn Lyons 1-0-mål med under et kvarter igjen av ordinær tid, mens Sara Däbritz økte ledelsen etter 110 minutters spill. Det gjorde hun på et innlegg fra Hegerberg på høyrekanten. Da så Chelsea sluttkjørt ut, men det skulle vise seg å være mer drama i vente.

Guro Reiten ble Chelseas matchvinner i det første møtet i Frankrike. Torsdag ble hun tatt av foran ekstraomgangene og måtte se avslutningsdramaet fra benken.

Viktig innhopp

Det ble tatt grep i Lyon-leiren etter første omgang. Hegerberg kom da inn for dansken Signe Bruun på topp, men det fikk ikke samme effekt som noen dager tidligere. Sist helg scoret hun kun ett minutt ut i skadecomebacket og det som var hennes første kamp for Lyon siden august.

Lenge lyktes Chelsea godt med å forsvare egen boks. Gjentatte stopp i spillet bidro også til å bryte opp Lyons offensiv, men i det 77. minutt sprakk den engelske nullen.

Det sørget en midtstopper for da Gilles dukket opp og styrte inn Horans innlegg i korthjørnet. Scoringen kom på et tidspunkt da de franske gjestene så ut til å ha gått litt tomme for ideer.

Noen minutter tidligere hadde Mjelde sluppet til som erstatter for en skadd Ève Périsset i Chelseas bakre firer. Norges landslagskaptein skulle vise seg å bli svært viktig.

Den andre semifinalen er mellom Wolfsburg og Arsenal. Dobbeltkampene spilles 22.-23. og 29.-30. april. Finalen er lagt til Eindhoven i Nederland 3. juni.