IOC-sjefen hardt ut mot europeiske politikere – anklager dem for dobbeltmoral

NTB

Kritikken fra Norge og flere andre vestlige land har nådd IOC-president Thomas Bach. Torsdag slo han tilbake med en kraftsalve.

Norge er blant nasjonene som har gått ut mot Den internasjonale olympiske komité (IOC) og ønsket om å la utøvere fra Russland og Belarus gjøre comeback utenfor egne grenser. De mener tiden ikke er inne for å lempe på sanksjonene så lenge krigen i Ukraina pågår for fullt.

Spørsmålet om OL-deltakelse er ikke løst, men IOC har tydelig signalisert at en kollektiv utestengelse ikke lenger er veien å gå. Bach liker dårlig pekefingeren som rettes fra politikere i Europa.

– Det er beklagelig at disse regjeringene ikke tar opp spørsmålet om dobbeltmoral, sa IOC-sjefen etter et tre dager langt styremøte.

Allerede på første dag ble det bestemt å sende ut vilkår og anbefalinger for hvordan russiske og belarusiske utøvere kan tas inn i varmen igjen. Blant betingelsene er at de kun får konkurrere individuelt under nøytralt flagg og at de må være uten bindinger til militæret i Russland.

Viser til andre konflikter

Flere europeiske ministre kritiserte i etterkant IOC. Krassest var Polens statsminister Mateusz Morawiecki, som har sagt at han vil bygge en koalisjon av stater og presse IOC til å trekke tilbake «denne dårlige og uriktige avgjørelsen».

– Vi har notert en del negative reaksjoner, spesielt fra enkelte europeiske land. Jeg kan bare igjen understreke at det er beklagelig å se visse regjeringer som ikke ønsker å respektere viljen til flertallet i den olympiske bevegelsen eller idrettens uavhengighet, sa en irritert Bach på torsdagens pressekonferanse.

Han stusset over hvor ensporet kritikken er og viser til at verden er full av krigslignende konflikter utover det som skjer i Ukraina.

– Vi har ikke fått en eneste kommentar om at det finnes deltakere fra land som er involvert i de 70 andre væpnede konflikter i verden. Det blir ingen innsats for fred om man bare inviterer land som lever i fred. Det blir en fin idrettskonkurranse, men vil ikke fungere som et fredsbudskap, sa Bach og fortsatte:

– Hvis alle land som er i krig ikke får delta, ville det vært et veldig tynt OL. Det er 70 nasjoner som er i væpnede konflikter nå. Hvis alle disse skulle vært ekskludert, hva ville da vært vitsen med OL?

Trenger tid

Bach vil ikke være med på at IOC selv var dobbeltmoralske da de utestengte Russland og Belarus i februar i fjor.

– Dette (angrepet på Ukraina) var et åpenbart brudd på den olympiske våpenhvilen, og det fant sted mellom OL og Paralympics. Derfor måtte vi gjøre disse tingene i solidaritet. Men vi gjør også en solidaritetsinnsats for de olympiske komiteene i Jemen, Etiopia, Syria og mange andre deler av verden, forklarte IOC-presidenten.

En avgjørelse rundt russisk og belarusisk deltakelse i neste års Paris-OL vil ta tid. Ifølge Bach skjer det ikke før tidligst på sensommeren eller til høsten.

– Den kommer definitivt ikke innen det er ett år igjen til OL (26. juli). Vi vil først se hvordan våre anbefalinger blir innført og etterfulgt. Når vi har et bra overblikk, kommer vi til å ta en avgjørelse.