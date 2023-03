Avis: PL-klubber vil forby bettingsponsorer på draktene

NTB

Klubbene i Premier League er enige om en avtale som gjør at gamblingselskap ikke skal få lov til å fronte seg som hovedsponsor på klubbenes drakter.

Ifølge The Times skal klubbene møtes torsdag, og en endelig avtale er ventet å komme på plass. Et eventuelt vedtak kan måtte vente til juni når Premier League har sitt sommermøte. Endringene skal foregå over en treårsperiode.

8 av 20 klubber i toppdivisjonen har et gamblingselskap som hovedsponsor på drakten. Av de åtte er Fulham og Newcastle, men det er fra før bestemt at de skal ha andre sponsorer fra neste sesong.

Det er likevel ventet at de klubbene som fortsatt ønsker det, vil få lov til å ha gamblingsponsor på ermene på drakten. Sponsorendringene i den engelske toppfotballen kommer av at den britiske regjeringen utarbeider et lovforslag som vil forby reklame for gambling.

Ifølge The Times har en ikke navngitt klubb opplyst om at de mister rundt 130 millioner kroner i inntekt om de mister sin sponsor.