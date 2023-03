Bakke Olsen sendte Storhamar til ny NM-finale: – Sinnssykt stort

NTB

Storhamar tok turen til Jordal Amfi og sørget for 4-2-seier sammenlagt i semifinaleserien i ishockey-NM mot Vålerenga. De gulkledde vant kampen 2-1.

– Jeg er veldig stolt. De har offervilje og ligger veldig mye riktig i banen. De hjelper keeperen i returrommet når de får skudd på seg. Vi gjennomfører en ganske solid kamp, sa Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2.

De to lagene hadde slått hverandre hjemme før Storhamar brøt rekken i den sjette kampen. Nå venter Stavanger Oilers i NM-finalen for hamarsingene.

Hamar-gutten Eskild Bakke Olsen scoret begge målene for bortelaget.

– Det var helt sinnssykt stort. Å score på Jordal er en utrolig kul greie. Det var utrolig deilig å ta hjem denne seieren, sa Olsen til TV 2.

– Skylder litt på sidemannen

I overtall reduserte Vålerenga med seks sekunder igjen av kampen. Det var for lite og for sent, og Storhamar gjorde som de gjorde i fjor: slo Vålerenga ut av sluttspillet med 4-2 sammenlagt.

– Målet vårt var å vinne. Da blir det tungt å ryke i semifinalen, så klart, sa Mathis Olimb til TV 2.

Olsen ga VIF en kalddusj før minuttet var spilt, og 21-åringen la på til 2-0 i midtperioden for et Vålerenga som slet med å skape noe på egen is.

– Vi skylder litt på sidemannen, for å være helt ærlig. Nå er det 20 minutter igjen, ellers så er det sommerferie, sa Jørgen Karterud før den siste perioden.

Det ble sommerferie for de kongeblå foran et fullsatt Jordal Amfi hvor det til tider var et høyt lydnivå.

Hermansen ut

I den tredje perioden skapte Vålerenga mer trøbbel for seg selv da Joachim Lunde Hermansen stakk Samuel Solem med køllebladet og ble sendt av isen med et kvarter igjen. Det betød fem minutter med overtallsspill for hamarsingene.

Mathis Olimb fikk en kjempemulighet i undertall med elleve minutter igjen, men han avsluttet i stolpen.

– Det var vel en av de sjansene som må gå inn for å vinne de kampene her, sa Olimb.

Patrick Thoresen ble sendt i boksen med en tominutter de siste to minuttene, men Vålerenga fikk ikke hull på byllen før det var seks sekunder igjen. Det var for sent for Oslo-laget.

Finaleserien mellom Stavanger og Storhamar starter 3. april. Fjorårets finaleserie mellom de to lagene endte med 4-0-seier til rogalendingene.