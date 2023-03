Klæbo vant med kompisen på Tolga: – Didrik skulle slitt med å holde farten til Martin

Johannes Høsflot Klæbo går Byåsen inn til gull under lagsprinten i NM på ski. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Johannes Høsflot Klæbo rykket fra resten av sine konkurrenter og gikk inn til et kontrollert NM-gull sammen med sin venn og lagkamerat Martin Buvarp.

Buvarp erstattet en forkjølet Didrik Tønseth som meldte forfall tidligere onsdag.

Det så ikke ut til å svekke Byåsen-laget vesentlig.

Buvarp og Klæbo er nære venner og trener også sammen når de har muligheten.

– Det ser ut til å ha vært et godt bytte. Jeg tror at Didrik skulle ha slitt med å holde farten til Martin i dag, sa en smørblid Klæbo til NTB.

Klæbo har vært i en fryktinngytende form etter VM.

– Jeg tror at jeg bare har klart å holde det oppe. Jeg har fått senket skuldrene og bare kost meg. Det var slik i dag. Jeg kom fra hytta i dag tidlig og tok det bare som det kom. Det blir noen andre nerver nå som VM er over, og jeg tror kanskje at det har noe å si også, sa Klæbo.

Klæbo er en av dem som har gått aller flest skirenn i løpet av sesongen. Han har bare en kortere sykdomsperiode bak seg i desember.

Null munnbind

– Jeg har holdt meg frisk og er godt fornøyd med det. Jeg var striks med meg selv i de første ukene etter VM, for å være helt sikker på å holde meg frisk slik at jeg kunne fullføre sesongen. Nå har jeg sluppet opp og er ferdig med munnbind, sa da er vel sikkert sykdommen rett rundt hjørnet, lo Klæbo.

Hans siste ordentlige skirenn før sesongen er over kommer torsdag på Tolga. Da venter det en 10 kilometer på ham.

Fredagens femmil i Tolga går uten Klæbo.

Dagen etter går turen til Belgia der han se på sykling sammen med sin personlige sponsor Uno-X.

– Jeg skal klare å komme meg dit. Det går fint, sa den svært sterke skiløperen fra Trondheim.

Tett

Byåsen vant foran Bærums Verk Hauger med Sindre Bjørnestad Skar og Nikolai Elde Holmboe. Bronsen gikk til Strindheims Even Northug og Håkon Skaanes.

På den siste runden gikk Klæbo mot sine landslagskollegaer Skar og Northug, men hadde full kontroll – som han har hatt gjennom hele sesongen på internasjonalt nivå.

– Måten han avgjør på før den siste utforkjøringen på, er imponerende. Han viser hvorfor han er verdens beste sprinter, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Ingen var i nærheten av å tukte Klæbo på oppløpet.