Herrem gliste bredt etter comeback fra fødsel: – Ekstremt fornøyd

En gravid Camilla Herrem under NM i februar. En uke senere fødte hun, og nå har hun gjort comeback i eliteserien. Foto: Christoffer Andersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Camilla Herrem var tilbake på håndballbanen for Sola drøyt tre uker at hun fødte sitt andre barn. Hun bidro til at det ble nok en bronse til de gulkledde.