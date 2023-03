Har snakket ut etter TV-krangelen

NTB

Sveriges landslagssjef Janne Andersson og Viaplays Bojan Djordjic har snakket ut etter det mye omtalte TV-intervjuet mandag.

– Det ble lang, dyp og fin samtale, sier Djordjic til Aftonbladet.

Diskusjonen oppsto etter Sveriges 5-0-seier over Aserbajdsjan. Det hele startet med at Djordjic var nysgjerrig på hvorfor Andersson ikke hadde brukt 24 år gamle Jesper Karlsson mer enn åtte minutter i løpet av de to kampene mot Belgia (0-3) og Aserbajdsjan.

Intervjuet endret karakter og gikk over til å bli en diskusjon før det ble en regelrett krangel med personkarakteristikker kastet fram og tilbake.