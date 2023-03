Polens statsminister jobber for å omgjøre IOC-vedtak

NTB

Polens statsminister Mateusz Morawiecki ønsker å danne en koalisjon mellom land som sammen krever at IOC trekker tirsdagens anbefaling om russiske utøvere.

Det uttalte Morawiecki på en pressekonferanse tirsdag, ifølge Reuters.

Han bruker ordet «skamfullt» om Den internasjonale olympiske komités (IOC) anbefalinger om retur for russiske og belarusiske idrettsutøvere under nøytralt flagg.

– Vi vil bygge en koalisjon av stater slik at vi sammen kan kreve at IOC trekker tilbake denne dårlige og uriktige avgjørelsen, sier Morawiecki.

Upopulært

IOC har også fått kritikk fra flere land, blant dem Tyskland og Danmark, etter at komiteen kom med anbefalinger og retningslinjer for hvordan særforbund og idrettsarrangører kan innlemme russere og belarusere i idretten igjen.

– Ukrainske idrettsutøvere fortjener solidaritet fra internasjonal idrett. Idretten må fordømme Russlands brutale angrepskrig, og dette kan bare gjøres med full ekskludering av russiske og belarusiske utøvere, sa Tysklands innenriksminister Nancy Faeser tirsdag.

IOC tok ikke stilling til om russere og belarusere skal få delta under nøytralt flagg i sommer-OL i 2024, men vil i stedet la de ulike internasjonale særforbundene inkludere dem først. Komiteen publiserte også en liste med anbefalinger.

Norge imot

Norge har hele veien stått fast på at man ikke skal åpne opp for utøvere fra Russland og Belarus så lenge den russiske krigen i Ukraina pågår. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og ministre fra 34 andre land publiserte i februar en erklæring der de uttrykte bekymring over at IOC vurderer å slippe til utøvere fra Russland og Belarus igjen.

– Dette står seg i høyeste grad fortsatt. Samtidig må jeg understreke at det er idretten selv som bestemmer hvem som skal delta i deres egne konkurranser, men jeg er glad for at de nordiske idrettsforbundene har tatt et tydelig standpunkt om at krigen i Ukraina fortsetter, og at dette derfor ikke er tiden for å vurdere en retur for russiske og belarusiske utøvere til internasjonal idrett, sier Trettebergstuen til NTB.

Det var i slutten av januar at IOC åpnet for tanken om å slippe russiske og belarusiske utøvere inn i varmen igjen. Premissene er blant annet at de skal konkurrere som nøytrale og uten nasjonssymboler.