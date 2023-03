Skipresidenten om IOCs omstridte Russland-grep: – Vår holdning har ikke endret seg

NTB

Skipresident Tove Moe Dyrhaug sier skiforbundets syn står fast til tross for IOCs råd om å tillate russisk og belarusisk deltakelse i idretten på gitte vilkår.

Etter et styremøte tirsdag publiserte IOC anbefalinger om at utøvere fra Russland og Belarus skal kunne konkurrere individuelt i tiden som kommer. Deltakelsen må blant annet skje under nøytralt flagg, og de aktuelle utøverne kan ikke ha koblinger til militæret i hjemlandet.

IOC understreker samtidig at beslutningen om å gi russere og belarusere innpass i konkurranser, tross krigen i Ukraina, ligger hos de internasjonale særforbundene.

For skiidretten vil det dermed være Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) som eventuelt må gi det grønne lyset.

– Jeg har ikke lest det som har kommet fra IOC, men per nå er det ingen endring. Vi har vært veldig tydelige overfor FIS på vår holdning, og den står vi på. Det har ikke endret seg, snarere tvert imot. Det er der vi står nå, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NTB.

Kontinuerlige diskusjoner

Hun understreker videre at situasjonen rundt idrettsdeltakelse fra Russland og Belarus vurderes hele tiden.

– Det må vi og idrettsforbundet også gjøre, sier skipresidenten.

– Hvordan vil dere forholde dere dersom FIS velger å følge rådet fra IOC?

– Dette er en problematikk som vi diskuterer kontinuerlig, men vi holder oss i ro så lenge ting er sånn de er nå. Blir det endringer, må vi ta det opp til diskusjon, sier Dyrhaug.

Hun er i disse dager til stede under andre del av ski-NM på Tolga. Der er også kombinertsjef Ivar Stuan. Han er klar på sin reaksjon rundt anbefalingene som kom fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) tirsdag.

– Jeg synes det er feil, og jeg har vært veldig tydelig. Jeg kommer ikke til stille i noen møter dersom det er sånn at det kommer noen russere og belarusere. Men det er bare min mening, sier han til NTB.

– Vil bli veldig oppgitt

I rådene som kom tirsdag legges det også opp til at russiske og belarusiske ledere kan gis adgang igjen til arenaer de har vært utestengt fra. Vilkårene er de samme som for utøverne.

Stuan liker ikke tanken på at russere og belarusere igjen skal dukke opp i idretten mens krigshandlingene i Ukraina vedvarer.

– Det blir så fælt overfor de stakkars ukrainerne som blir behandlet sånn de gjør på hjemmebane. Det de gjør med krigen der, er meningsløst, sier kombinertsjefen.

Konfrontert med muligheten for at FIS kan komme til å følge IOCs anbefalinger, svarer Stuan:

– Jeg vil bli veldig oppgitt over det, og jeg tror ikke det kommer til å skje. Skulle det likevel skje, skjønner jeg svært lite.

Riiber vil stille krav

VM-kongen Jarl Magnus Riiber mener det må stilles knalltøffe krav til utøvere fra Russland og Belarus som eventuelt skal tas tilbake i varmen.

– Jeg mener man skulle stilt dem opp mot veggen og sagt at de må komme med en offentlig uttalelse mot krigen for å være med, sier han til NTB.

– De må gjøre sånn som de russiske tennisspillerne og virkelig ta avstand fra det som skjer, legger han til.

IOC har inntil videre ikke tatt noen avgjørelse rundt russisk og belarusisk deltakelse i neste års Paris-OL.