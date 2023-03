Sandstorm under oppvarmingen i Georgia

Sand og stein blåste ned fra et bygg rett utenfor stadion under oppvarmingen i Batumi. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Det var tilløp til dramatikk mot slutten av oppvarmingen før EM-kvalifiseringskampen mellom Georgia og Norge, da en sandstorm feide inn over stadion.

Etter en regnfull mandag var tirsdag en varm sommerdag med strålende sol helt til været plutselig skiftet på noen minutter mens lagene var i gang med oppvarmingen på Batumi Arena.

Voldsomme vindkast førte til at det i løpet av et par minutter la seg et lag med sand på pressetribunen. Laptoper måtte klappes igjen, og noen fikk det i øynene. Både småstein og sand blåste også inn på stadion.

Man kunne se andre gjenstander blåse løs fra to høyhus som er under bygging rett utenfor stadion, og det så skummelt ut for de store kranene oppå byggene.

På pressetribunen blåste en TV-monitor over ende og ble hengende i ledningene, men det virket ikke som noen ble skadd, verken på banen eller tribunen.

Uværet avtok etter litt, men rett før lagene skulle ut på banen var det fortsatt sand som føk omkring i vindkastene.