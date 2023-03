Sverige-sjefen i hardt vær: – Be om unnskyldning eller gå av

Sveriges landslagstrener Janne Andersson er i hardt vær etter sitt raseriutbrudd mot Bojan Djordjic. Les mer Lukk

NTB

Janne Andersson får kritikk for sitt raseriutbrudd i et TV-intervju etter Sveriges 5-0-seier over Aserbajdsjan. Dagen etter stiller han til pressemøte om saken.