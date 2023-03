Hakimis kone om voldtektsanklagene: – Har trengt tid til å fordøye dette sjokket

NTB

Paris Saint-Germain-spiller Achraf Hakimis kone, Hiba Abouk, har tatt bladet fra munnen etter mannen ble siktet for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne.

I en uttalelse som El País har fått tilgang til forklarer skuespilleren at paret som har to barn sammen, allerede var i ferd med å gå fra hverandre før fotballspilleren ble anklaget.

– Jeg har trengt tid til å fordøye dette sjokket, skriver Abouk og forteller at livet til henne og deres to barn har blitt snudd på hodet den siste måneden.

Hakimi ble avhørt av politiet tidligere i måneden og ble deretter siktet. Han har likevel vært til stede på trening med PSG i etterkant.

Abouk skriver at hun oppholdt seg i Madrid da nyheten ble kjent og at hun siden har søkt tilflukt hos en venninne. Hun skriver også at hun har brutt med Hakimi, men at det ikke var forårsaket av siktelsen.

– Hvem ville ha forestilt seg at i tillegg til å måtte takle smerten en separasjon innebærer, og akseptere sorgen til et mislykket forhold, at jeg måtte møte dette vanæret, skriver skuespilleren og presiserer at hun alltid er på offerets side i overgrepssaker.

PSG har uttalt at de «gir sin støtte» til Hakimi og «stoler på rettssystemet». Marokkos landslagssjef, Walid Regragui, har også uttalt at han støtter sin stjernespiller.

Den påståtte voldtekten skal ha skjedd den siste helgen i februar. AFP skriver at Hakimi skal ha invitert kvinnen hjem til seg selv mens hans kone og barn var bortreist på ferie.