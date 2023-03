Solbakken advarer yndlingen Østigård

Leo Østigård (nummer to fra venstre) er sammen med Fredrik Aursnes, Sander Berge og Martin Ødegaard en viktig mann for Norge i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Leo Østigård har spilt hvert minutt av Norges ni siste landskamper, en rekke bare Ørjan Nyland matcher. Ståle Solbakken advarer ham likevel.

– Han kan ikke fortsette å spille bare 10-15 prosent av kampene i klubblaget om han skal utvikle seg og ta neste steg. Jeg forstår at han ønsker å være med når Napoli blir seriemester for første gang siden Maradona, men om han ikke får spilletid så vil utviklingen hans stoppe, sier landslagssjefen.

Østigård debuterte på landslaget mot Slovakia i mars i fjor. I 9-0-seieren mot Armenia noen dager senere satt han på benken da Solbakken så andre spillere (Andreas Hanche-Olsen og Kristoffer Ajer var stopperpar), men siden har 23-åringen fra Åndalsnes vært på banen hvert minutt.

Solbakken kalte ham et spørsmålstegn ved starten av denne samlingen, som følge av minimal spilletid i Napoli siden nyttår, men ble overbevist på trening. Østigård dannet igjen stopperpar med Stefan Strandberg i kampen mot Spania.

– I Napoli er det sterk konkurranse mellom fire midtstoppere, og Leo har ofte vært rangert som nummer fire. Siden jul har det vært vanskelig for ham å få nok spilletid til å være på høyeste nivå, men han trener hver dag med en av de beste stallene og under en av de beste trenerne i europeisk fotball (Jorge Sampaoli), sier Solbakken.

Plaffer løs

Landslagssjefen skyter ofte fra hofta verbalt, og han er glad i å fyre opp Østigård. For noen dager siden ytret han at midtstopperen var «helt jævlig» da han spilte i engelsk mesterskapsserie.

– Det var noen kamper hvor jeg tenkte «dette blir aldri bra». Kamper hvor han headet 25 ganger og hadde to spark på ballen. Det blir du ikke fotballspiller av. Men kampene han har spilt for Napoli har han spilt med stoisk ro, sa han.

På samlingens første dag sa han at Østigårds 20 minutters innhopp for Napoli dagen før var «som når trenere på lilleputtlag blir opptatt av at alle skal spille når de allerede leder stort».

– Leo har tatt store steg i Italia, først for Genoa i fjor og nå for Napoli, men han må spille mer, sier Solbakken nå.

Alt tyder på at Østigård igjen får tillit i midtforsvaret tirsdag, og sjansen for å komme i dueller med klubbkamerat Khvicha Kvaratskhelia er mer enn stor. «Kvaradona», som han kalles i Napoli, er Georgias største navn med mye større margin enn Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er Norges.

Tøft lag

– Han er et av de heteste talentene i europeisk fotball, og det han har gjort denne sesongen er på høyeste nivå. Han er ikke lenger inn og ut av kamper, og han leverer assist og mål hele tiden. Det gjør han for Napoli, som er det klart beste laget i Italia og en klar kandidat til å komme til mesterligafinale, sier Solbakken, som er klar over at Georgia er mer enn én spiller.

Det er også spillerne hans.

– Vi vet at det er et veldig tøft lag å møte. De ligger i en lav blokk, er gode defensivt og satser på kontringer. De spiller oftest 5-3-2 med mange mann bak ballen. Vi må få flyttet på dem, med løp og spill i mellomrom, sier Alexander Sørloth.

– Alle som liker fotball vet at Kvaratskhelia er en veldig god spiller. Det blir vanskelig å stoppe ham, men det er ikke første gang vi møter gode spillere. Vi skal prøve å håndtere det.

Batumi er vennskapsby med Marbella, der Norge ladet opp til kampene mot Spania og Georgia. Begge bærer preg av å være turiststeder, og Batumi enda mer av at det er lenge til høysesong. Fram til da støtter «Svartehavets Las Vegas» seg til sine mange casinoer. Tirsdag håper Solbakken på gevinst.