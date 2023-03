Solbakken: Ingen sjanse for Normann slik det er nå

NTB

Ståle Solbakken lukker helt døra for at Mathias Normann kan bli landslagsaktuell igjen så lenge han spiller for en russisk klubb og krigen pågår.

Solbakken fikk mandag spørsmål om Normann av en georgisk journalist.

– Det er ingen sjanse for at han kommer tilbake i landslaget så lenge han spiller i Russland under dagens situasjon. Ingen sjanse, sa Solbakken om Dinamo Moskva-spilleren.

Normann har spilt sju seriekamper for Dinamo så langt i år. Han har 12 landskamper for Norge, den forrige i mars i fjor.

– Å spille i Russland er et valg han har tatt, og han har rett til det. Det er et fritt valg som etter det jeg forstår ikke ble gjort under noe slags press. Men det er helt umulig for oss å stå inne for med de verdiene vi har og med situasjonen som er akkurat nå.