Norge må stoppe Kvaradona: – En av Europas beste

Khvicha Kvaratskhelia jubler etter scoring for Napoli. De norske må prøve å nekte Georgia-stjernen jubelscener i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp. Foto: Alessandro Garofalo, LaPresse via AP / NTB

NTB

Khvicha Kvaratskhelia er mannen Norge må se opp for i tirsdagens kamp mot Georgia. Han vil bruke kvalitetene som har gitt ham tilnavnet «Kvaradona» i Napoli.

– Kvaradona er en av Europas beste spillere akkurat nå. Han spiller på et lag som iallfall er topp tre i Europa og er nok en av de to største profilene der sammen med spissen (Victor Osimhen), sier Ståle Solbakken.

– Han er meget god. Da jeg kom til Napoli, så jeg ganske tidlig at han har noe ekstra. Han er også en meget fin fyr, men han er en spiller vi må prøve å stoppe. Det er viktig at vi gjør det sammen som lag, og også at vi ikke tenker for mye på ham, sier klubbkamerat Leo Østigård til NTB.

Han trener daglig sammen med driblefanten og vet hvor vanskelig han er å håndtere.

– Leo har ennå ikke klart å stoppe ham, sier han, så jeg har ikke spurt ham om råd, fleiper Ståle Solbakken.

Må være gode

– Kvaradona har produsert jevnt og trutt i hele år. Han er ekstremt driblesterk, med temposkifter. Han er kontringssterk, men også god i dribling mot etablert forsvar. Han spiller vel som en av to spisser og liker å dette ut mot venstre, så der må vi være gode, sier landslagssjefen.

Østigård har pratet med Kvaratskhelia om kampen som vil være viktig for begge lags ambisjoner om å hevde seg i kampen om EM-spill i Tyskland neste sommer. Norge har ikke vært i sluttspill siden 2000, Georgia har aldri tatt seg gjennom nåløyet som selvstendig nasjon.

– Vi har selvfølgelig snakket om kampen. Det blir kjekt å møte ham, og han gleder seg jo han også. De er glade i fotball i Georgia. Jeg tror nok det blir en både tøff og artig kamp å spille, sier Østigård.

Kvaradona hvilte seg på benken da Georgia knuste svake Mongolia 6-1 lørdag ettermiddag, seks timer før Norge spilte en kraftkrevende kamp om EM-poeng i Spania.

Ulik inngang

– De brukte B-laget, og det visste vi. Det kommer også vi til å gjøre når vi har kamp utenom kvalifiseringen, sier Solbakken.

Lagene har ulik inngang til kampen. Mens Georgia har forberedt seg i ro og mak i Batumi, måtte Norge søndag legge ut på fem timers flytur og krysse flere tidssoner for å ta seg til byen på svartehavskysten.

Norge har møtt Georgia i en kvalifisering tidligere. Det var forrige gang det norske laget tok seg til sluttspill. I april 1999 ble det norsk 4-1-seier i Tbilisi. Georgias den gang største stjerne, den daværende Premier League-profilen Temur Ketsbaia, ble holdt fullstendig i sjakk og kom ikke på banen igjen etter at Norge gikk til pause med 4-0-ledelse. Tore André Flo scoret to mål og Ole Gunnar Solskjær ett.

Norge hadde større problemer i hjemmekampen samme år, som ble vunnet 1-0 etter scoring av Steffen Iversen. Den første av de tre kampene mellom landene ble spilt på Ullevaal i 1996, da Ståle Solbakken kom inn fra benken og ble matchvinner på straffespark. Han spilte også begge kampene i 1999.