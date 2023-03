Klæbo kronet eventyrlig sesong med Lahti-hattrick: – Vet ikke hvor jeg skal begynne

– Det har gått over all forventning, selvfølgelig.

Johannes Høsflot Klæbo leverte nok en klasseavslutning og vant langrennsherrenes klassiske fellesstart over 20 kilometer i finske Lahti.

– Jeg var superpigg i dag, utrolig nok. Jeg hadde gode ski, sa Klæbo til Viaplay.

Det var hans 19. individuelle verdenscupseier i vinter. Det er flest av alle langrennsløpere i løpet av én sesong noen gang. I tillegg kommer sammenlagtseieren i Tour de Ski, som av FIS registreres som seier nummer 20.

Therese Johaug står for øvrig oppført med 20 seirer i verdenscupen i 2019/20-sesongen. Tre av dem var sammenlagtseirer i ulike tourer.

Trøblete start på sesongen

Klæbo var skadeplaget i sesongoppkjøringen, men har levert fenomenalt fra første løp. Han vant Tour de Ski, tok fem VM-medaljer i Planica og sikret sammenlagtseieren i verdenscup med solid margin.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Det har gått over all forventning, selvfølgelig. Jeg satt før sesongen og var usikker på om jeg skulle komme meg på start, og så har det bare gått virkelig på skinner. Det er stort, selvfølgelig, og det betyr veldig mye, sa 26-åringen.

I avslutningshelgen i Lahti ble det seier både i lagsprint, sprint og fellesstart.

Søndagens fellesstart ble som ventet et løp med et samlet frontfelt over lang tid. Etter 15 av 20 kilometer hadde et tetfelt på tolv mann utkrystallisert seg, og finnen Iivo Niskanen dro i front på hjemmebane.

Niskanen er for øvrig den siste ikke-norske løperen som vant et distanserenn for menn i verdenscupen. Det skjedde samme sted i februar i fjor.

Klæbo forsøkte seg på et par rykk underveis, men uten å få en vedvarende luke. Han lyktes imidlertid da det gjensto en kilometer, og ingen kunne matche trønderens avslutning.

– Nesten litt uvirkelig

Klæbo kom ensom i mål, mens Pål Golberg spurtet inn til 2.-plassen. Gol-løperen ble også nummer to i verdenscupen sammenlagt og vant distansecupen.

– Det betyr veldig mye. Det er noe jeg har sett var mulig fra desember måned. Det har gått på skinner. Alt har stemt hele veien. Det er nesten litt uvirkelig, sa Golberg til Viaplay.

3.-plassen på fellesstarten gikk til svenske William Poromaa. På de neste fire plassene fulgte norske løpere i form av Mikael Gunnulfsen, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Didrik Tønseth.

