Norge misbrukte sjanser mot Spania: – Lå ett poeng og ventet på oss

NTB

Norge spilte seg ypperlig opp etter en blek start og et tidlig baklengsmål, men fikk ikke utligningen laget fortjente da Spania vant 3-0 i EM-kvalifiseringen.

Spania forsvarte med store problemer en 1-0-ledelse helt til innbytter og debutant Joselu økte ledelsen to ganger helt på tampen, mot et norsk lag som blottet seg bakover i jakten på scoring.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Dani Olmo i det 13. minutt, men resten av kampen var Norge på høyde med storfavoritten og skapte sjanser nok til å få med seg både ett og tre poeng.

– Følelsen er at det lå ett poeng og ventet på oss. Vi spilte veldig, veldig bra fotball i 80 minutter. Jeg synes vi hadde fortjent 1-1, men så ble kampen litt ødelagt av de to siste målene som kom etter noen stygge feil, sa landslagssjef Ståle Solbakken.

Resultatet ble det samme som sist Norge spilte kvalifiseringskamp i Málaga for to år siden, men prestasjonen bak var en helt annen.

Marginer mot og en svak dommer satte en stopp for Norges håp om poeng, men det er ingen grunn til å tro annet enn at det norske laget som viste seg fram på fullsatte La Rosaleda har kvalitetene som skal til for å sikre plass i EM-sluttspillet i Tyskland neste sommer.

Snytt for straffe

Spania har bare to ganger avgitt poeng i åpningskampen i en EM-kvalifisering, og aldri på hjemmebane. Den statistikken holder ennå, men den sto flere ganger for fall lørdag.

Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Marcus Holmgren Pedersen og Alexander Sørloth hadde gigantsjanser til å utligne, og Ødegaard burde også hatt straffe da Rodri meide ham ned i den første omgangen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har sett det igjen, og det er jo soleklar straffe, sa Ødegaard da han som en av de siste kom gjennom pressesonen rett før midnatt.

– Alle burde se at det var straffe, det var enkelt. Det burde fort vært rødt kort også. Jeg har sett situasjonen om igjen, og det er ikke tvil i min sjel, sa keeper Ørjan Nyland.

De norske var svært frustrert over den franske dommeren Benoît Bastien, og både Ødegaard og Sørloth fikk gult kort for protester i løpet av kampen.

To kamper

Første omgang var som to helt forskjellige fotballkamper. Den første varte et snaut kvarter, til Spania scoret på sin første sjanse, og besto av et norsk lag som lå dypt og lot Spania spille ball. Hjemmelaget hadde nesten 80 prosent ballbesittelse, og Norge fikk ikke til noe eget spill. Når ballen ble vunnet, ble den mistet med en gang.

Så endret scoringen alt. Moi skulle skjerme ballen ut over dødlinjen, men Mikel Merino løp den opp og fikk den ut til Dani Carvajal. Via kaptein Álvaro Morata havnet den hos venstreback Alejandro Balde på motsatt side. Han skjøt den inn i midten, der Olmo sto alene midt mellom de norske stopperne og flikket ballen i hjørnet. RB Leipzig-spilleren var overraskelsen i det spanske laget, men han sendte stemningen til himmels på La Rosaleda. Klubbkamerat Ørjan Nyland var sjanseløs.

Etter baklengsmålet var det et forvandlet norsk lag som slo tilbake. De norske viste plutselig at de kunne spille ball de også, og Spania ble satt på store defensive prøver. I stedet for å ligge superlavt og kompakt sto det norske laget høyt, og kampen åpnet seg fullstendig opp. Publikum fikk se store sjanser i begge ender av banen.

Kjempesjanser

Bare to minutter etter scoringen kunne Norge ha utlignet. Sørloth vant ballen fra Aymeric Laporte dypt på spansk halvdel og fant Ødegaard i midten. Den norske kapteinen dro av en motspiller og skjøt fra god posisjon, men skuddet ble blokkert av Nacho. Rodri feide inn i Ødegaard rett etter skuddet, og de norske skrek på straffe, men verken dommeren eller VAR var enig.

– Det er soleklar straffe. Du kan ikke slå ned en spiller etter at ballen er spilt bort. Jeg blir litt lei meg, sa Ståle Solbakken til TV 2.

– Det var litt fransk arroganse ute og gikk der, sa landslagssjefen om dommeren.

I det 29. minutt var Sørloth nær assist igjen. Han fant Fredrik Aursnes ved lengste stolpe med et innlegg fra høyre. Benfica-spilleren slo til på volley, men Kepa i hjemmemålet svarte med en fantomredning.

Rett etterpå måtte også Nyland vise klasse da Merino skjøt ved lengste stolpe på innlegg fra Dani Carvajal. Keeperen var raskt nede og slo til corner.

I det 34. minutt kom Birger Meling til skudd i god posisjon etter at Norge utnyttet en feil av Carvajal og angrep med mange spillere. Skuddet ble blokkert til hjørnespark.

Tigersprang

Spania pustet lettet ut da dommeren blåste til pause. Det gjorde han etter bare ett tilleggsminutt, selv om Ødegaard lå nede en stund etter straffesituasjonen og man et par ganger måtte bytte ball.

I det 55. minutt kom neste norske kjempesjanse. Marcus Holmgren Pedersen fikk ballen i feltet, vendte bort Balde og fyrte løs. Nacho prøvde å blokkere, men ballen hoppet over Kepa og hadde kurs mot mål før keeperen med et tigersprang fikk kastet seg etter og vippet den ut foran Sørloth.

I det 74. minutt gjorde Ståle Solbakken fire bytter for å få friske bein i en sluttspurt. Rett etterpå sendte Sørloth en volley centimeter utenfor lengste kryss da han ble servert av Patrick Berg.

– Den skal settes. Det var et fantastisk innlegg fra Patrick, men så bommet jeg på mål, sa Sørloth.

I stedet skulle en spansk innbytter punktere kampen. Joselu kom i det 81. minutt inn til sin debut for kaptein Álvaro Morata, som hadde gitt alt og gått tom. Debutanten scoret i det 84. og 85. minutt.