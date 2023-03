Straffebom og marerittåpning – Nederland knuste Norges U21-lag 3-0

NTB

Det ble ingen festkveld i Spania for Leif Gunnar Smeruds U21-gutter da de tapte 0-3 mot Nederland i en treningskamp lørdag kveld.

Norge fikk en marerittstart på kampen da Elayis Tavnsan headet et innlegg inn i Henrik Heggheim, og ballen trillet i mål bak Mads Hedenstad Christiansen etter bare tre minutter.

Vondt ble til verre kun to minutter senere da Crysencio Summerville banket inn nederlendernes andre mål.

Kaptein Erik Botheim fikk en gyllen mulighet til å redusere da Norge ble tildelt straffespark etter at Jesper Dalan ble sparket i ansiktet. Serie A-proffen var imidlertid rusten fra krittmerket og brente straffen.

I forkant av straffesituasjonen var Johan Hove nære noe stort da han hamret et frispark i tverrliggeren.

Men der Norge var upresise, var Nederlenderne dødelig effektive. For bare et par minutter etter straffebommen, nikket Ludovit Reis inn 3-0-målet for de oransje.

Leif Gunnar Smerud er inne i sin sitt siste år som U21-sjef. Landslagstreneren har meldt at han gir seg etter EM-sluttspillet i juni og juli.

U21-EM i fotball arrangeres i Romania og Georgia og starter 21. juni. Norge er i gruppe med Sveits, Frankrike og Italia.